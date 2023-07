Alajuelense desató verdadera locura con camisa que devuelve la identidad rojinegra

Antes de las 9 a. m., algunos aficionados de Alajuelense rondaban las afueras del Estadio Alejandro Morera Soto. No era día de partido, pero estaban ahí, esperando a que el club mostrara de manera oficial su nueva camisa rojinegra para los partidos de local de la temporada 2023-2024 y adquirirla de inmediato.

La Liga publicó el video de presentación en sus distintas redes sociales, al tiempo que Umbro hacía lo mismo en todas sus plataformas a nivel mundial. De inmediato empezó la venta de esa prenda en el estadio, en la tienda en línea y en City Mall.

“Ha sido una locura, todo el día ha sido una locura”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, quien admitió que esperaban una respuesta así, porque en el equipo tienen muy claros los gustos de su gente.

Observe la nueva camisa de Alajuelense

“No solo es una nueva edición, sino que estamos estrenando patrocinador en el uniforme, que es Umbro, y la camiseta que estamos lanzando es la clásica con las rayas rojas y negras. Ese ingrediente es importante, porque es nuestro uniforme tradicional y eso rescata la identidad de la Liga”.

Su percepción es que la gran mayoría de aficionados han reaccionado de manera favorable por varios motivos.

“Es un nuevo diseño y todos los años genera mucha expectativa, también porque es una nueva marca que vestimos y porque estamos hablando de que volvemos a las franjas, que al liguista más tradicional le encanta.

”Sabemos que los millennials son más abiertos a muchos cambios, pero para muchos liguistas, el regresar a las rayas significa retomar la identidad a través de lo que fue nuestro uniforme tradicional”.

Alajuelense y Umbro se empeñaron en lograr un buen lanzamiento de la camisa rojinegra. Sin duda, cuidaron todos los detalles. (Prensa Alajuelense)

Destacó que otro detalle que gustó bastante es que aunque Alajuelense se convirtió en una fuerza nacional, la indumentaria recuerda sus raíces en Alajuela. El sublimado de la tela, con líneas evidentes en las franjas rojas, representa el mapa de la provincia.

“La Tienda La Liga en el Morera Soto, en City Mall y la tienda en línea han estado saturadas. La respuesta del aficionado ha sido increíble, porque desde las 9 a. m. esto no ha parado. De hecho queríamos sacar un corte en la tarde y no fue posible porque no tuvimos chance, la gente no paró de llegar para adquirir su camisa”, relató Marco Vásquez una vez finalizada la jornada de este viernes.

Indicó que para tener un dato más certero habrá que esperar unos días, “porque la reacción ha sido abrumadora”.

“Hubo filas en las tiendas y se saturó la página, pero no ha habido problemas para atender la demanda. Eso es importante. Es mucha gente comprando y lo que sucede es que se puede personalizar: eso se demora un poco más”.

La única diferencia en las camisas del equipo masculino y el femenino son los patrocinios. (Prensa Alajuelense)

Un apunte llamativo es que para quienes optaron por personalizar su camisa de inmediato, la mayor cantidad de aficionados pidieron que les estamparan el número 10 con el nombre de Shirley Cruz.

Pero también es cierto que una buena cantidad de manudos solicitaron el 12 de Joel Campbell.

“Ha fluido bastante bien el tema en las tiendas y la venta en línea. Y hay que recordar que por temporada tenemos tres uniformes. Este que acabamos de sacar es el de casa. A mediados de julio lanzaremos el de visita y en agosto se presentará la camisa alternativa”, subrayó Marco Vásquez.

La camiseta de franjas rojas y negras tiene otro elemento de profundo simbolismo: la leyenda “El día que nació el rojinegro” impresa en la parte trasera.

“Este lema rinde homenaje al 4 de junio de 1925, fecha en la cual Liga Deportiva Alajuelense adoptó oficialmente los colores rojo y negro como sus insignias representativas”, detalló el club cuando presentó la casaca.

¡Todos los detalles que tenés que saber de nuestra nueva camiseta!



¡Es hermosa! 😍🔴⚫️ pic.twitter.com/rPF4kwFE40 — Alajuelense Oficial (@ldacr) June 30, 2023

La prenda para caballeros y damas tiene un costo de ¢39.800 y la de niño cuesta ¢33.800.

Para los asociados de Alajuelense aplica un descuento del 20% en la membresía Catedral+, 15% en Catedral y un 10% en rojinegro. Ese beneficio se aplica solo para las compras en las tiendas físicas y virtual del club.

También se puede personalizar la camiseta con cualquier nombre y número por un costo adicional de ¢10.500 en adultos y ¢6.900 niños.

Otros puntos de venta son Sportline y Penny Lane Sport. Además, próximamente estará disponible también en Uno Sports y Siman.

