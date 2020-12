“A toda la afición que siempre me ha apoyado les quiero dar las gracias porque sin ustedes la verdad no creo que iba a tener una oportunidad así, me abrieron las puertas en el Morera Soto. También me voy un poco triste, porque siento que la Liga siempre va a seguir siendo mi casa. Yo quiero, si Dios quiere, un día regresar y poder levantar una copa con la Liga, siempre lo voy a llevar en mi corazón y yo siempre voy a ser un león a donde sea que vaya”, había comentado Lassiter.