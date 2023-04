Alajuelense carga la impotencia de pelearse con el gol y un bajonazo en su rendimiento

Aquel rendimiento soberbio que Alajuelense pregonaba en la primera vuelta de este Clausura se vino de pique.

La Liga pasó de ser el equipo que ganaba, gustaba y goleada a pelearse por completo con los goles.

En esos primeros once juegos de este torneo, estos son los resultados obtenidos por los manudos:

Ganó de visita 1 a 5 contra Santos

Ganó en casa 4 a 1 contra San Carlos

Empató 0 a 0 con Guanacasteca en Nicoya

Ganó en casa 3 a 2 a Sporting FC

Empató 1 a 1 con Saprissa en Tibás

Ganó en casa 2 a 1 a Pérez Zeledón

Ganó de visita 0 a 4 a Herediano

Ganó en casa 5 a 0 a Grecia

Ganó en casa 3 a 2 a Cartaginés

Perdió de visita 1 a 0 con Puntarenas

Ganó en casa 4 a 0 a Guadalupe

Fueron ocho triunfos, dos empates y una derrota, para un saldo de 26 puntos, con 31 goles a favor y 9 en contra. Su rendimiento en la primera vuelta fue del 78%.

Los resultados de Alajuelense en la segunda vuelta de esta fase clasificatoria contrastan totalmente con los descritos anteriormente. Veamos:

Perdió en casa 0 a 2 contra Santos

Empató de visita 2 a 2 contra San Carlos

Ganó en casa 2 a 0 a Guanacasteca

Perdió de visita 2 a 0 contra Sporting FC

Perdió en casa 0 a 2 contra Saprissa

Ganó de visita 1 a 3 contra Pérez Zeledón

Empató en sede alterna 1 a 1 contra Herediano

Empató de visita 0 a 0 con Grecia

Eso se traduce en dos victorias, tres empates y tres derrotas, con 9 puntos de 24 posibles y un rendimiento del 37%. En estos juegos, la Liga marcó 8 goles y encajó 10.

Alajuelense no solo redujo sus pocas opciones de arrebatarle el liderato a Saprissa. Su enemistad con la red rival también hizo que perdieran algo más en esta racha. La Liga ya dejó de ser el equipo más goleador del torneo.

Después del empate 0 a 0 entre rojinegros y griegos, Celso Borges fue uno de los jugadores que brindó declaraciones.

En ese juego, Alajuelense otra vez vivió una pesadilla frente al marco. Fue más de lo mismo, de lo que le pasó en los últimos juegos.

“Es una sensación de impotencia, de llegar y llegar y no poder concretar. A veces los futbolistas decimos que preferimos eso que no llegar en lo absoluto, pero la verdad es que es bastante frustrante para todos el hecho de intentarlo y no poder concretar”, afirmó Celso Borges.

Según el mediocampista, eso pasaría factura si dejan de llegar al marco rival.

“Hemos estado haciendo el juego que merece el partido para poder generar opciones. La frustración viene por no poder estar arriba en el marcador”.

Borges negó que esta sequía sea total, porque “anotamos contra Herediano” y añadió que “fue el miércoles el partido en el que no anotamos. Bache diría que no, porque el equipo lleva bastantes goles en el torneo. Simplemente es muy sencillo, nos está costando estar claros de cara al gol”.

Borges, uno de los capitanes de la Liga considera que esta situación tampoco puede acarrear desconfianza a lo interno del grupo y que su principal argumento para que eso no ocurra es por el juego.

“El juego es lo que le determina a uno si el equipo está bien o no. Entonces, por esa parte es lo que no nos deja perder confianza, que el equipo sigue haciendo lo que se trabaja en la semana. Salen las cosas bien y ya lo otro nos corresponde a nosotros”.

Celso Borges tampoco cree que Alajuelense deba renunciar a lo que viene haciendo. Cree que no hay que cambiar, porque la agenda ni siquiera permite en pensarlo.

“Simplemente que estos días son tan difíciles, que venimos descanso y partidos, no hay mucho tiempo tampoco. Entonces es cuestión de estar un poco más claros en el último cuarto de cancha”, citó.

Pero es más que claro que el rendimiento de Alajuelense en esta segunda vuelta es completamente distinto al de la primera.

“Si no hemos hecho la misma cantidad de puntos es una cuestión grupal, que estamos viendo y cada día que vamos a entrenar tratamos de mejorarlo. No es solo una parte, somos todos”, afirmó Celso Borges.

El mediocampista dice que dentro del camerino rojinegro tienen que estar muy metidos “en lo que queremos nosotros, en lo que quiere la institución, pero sentirlo y vivirlo porque son fechas bravas”.

Alajuelense visitará el domingo a Cartaginés, recibirá a Puntarenas FC y cerrará la fase clasificatoria contra Guadalupe, en el Colleya Fonseca.

“Estamos tratando de ir partido a partido para ir sacando esto”, mencionó Borges, para agregar que el duelo que sigue será bastante difícil”.

“Ir allá siempre es complicado, es un equipo que está haciendo las cosas bien, va a ser un partido bonito”, vaticinó Celso Borges.

El extremo Carlos Mora también lamentó el empate sin goles contra Grecia, un juego en el que Alajuelense generó catorce remates.

“Claro que sentimos impotencia nosotros, entendemos la impotencia de la afición y se nos van partidos porque perdonamos. Lo que nos hace falta es ser más contundentes, terminar la jugada”, apuntó Carlos Mora.

”Creamos muchas ocasiones y tenemos que ser totalmente contundentes, no podemos estar perdonando así. Nosotros vamos a luchar, vamos a luchar partido a partido hasta el final”, agregó.

Después de 19 fechas, Alajuelense tiene 35 unidades. La Liga registra diez triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

