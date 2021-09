Alajuelense busca resurgir pese a tener de baja más de medio equipo titular

Marcel Hernández es uno de los jugadores que Luis Marín tiene disponibles para el partido de este martes contra Jicaral. (JOHN DURAN)

Alajuelense volverá a jugar diez días después de su pifia mayúscula en el clásico, cuando iba ganado con dos goles y terminó perdiendo 4-2.

La Liga recibirá este martes a Jicaral, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto y lo hará con múltiples ausencias.

El equipo está diezmado y la política de una plantilla corta en cuanto a la cantidad de jugadores dispara las dudas en situaciones como la actual. Aunque es una ventana que se abre para los jóvenes, también da la impresión de que no hay tantas alternativas.

Además, los días pasan, el periodo de inscripciones para este torneo se cerrará el 21 de setiembre y los rojinegros no dan signos de que pretendan reforzarse.

Después del traspié contra el archirrival el liguismo quería explicaciones, no solo por la derrota en sí, sino por el arranque lleno de altibajos, pero la gerencia deportiva optó por refugiarse en el silencio durante estos días.

En la víspera del pulso ante Jicaral, el mexicano Daniel Arreola detalló que lo sucedido en el clásico es algo que se tocó en el camerino, que se maneja internamente y que el compromiso es trabajar para mejorar.

“Se perdió un partido, mas no la guerra. Lo bonito del fútbol es que vienen revanchas y que cuando vengan hay que saber tomar las armas necesarias para afrontarlas. En ese partido fueron puntuales los errores que cometimos, empezamos un partido muy bueno y hay cosas buenas para rescatarlas y las malas para trabajarlas”, manifestó Arreola.

Mientras, Aarón Suárez expresó: “Después del último partido quedamos afectados, más por el rival. Lo hicimos bien en el primer tiempo, pero habían muchas cosas por mejorar y hemos procurado trabajarlas y estar 100% concentrados para el próximo partido”.

Los ausentes. Leonel Moreira, Fernán Faerron, Giancarlo González y Bryan Ruiz se encuentran desde la semana pasada con la Selección Nacional.

De ellos, el único que ha sumado minutos en el arranque de la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022 es el capitán.

Ruiz ingresó de cambio en el empate sin goles contra Panamá en suelo canalero y fue titular en la derrota de 1-0 ante México en el Estadio Nacional.

Todos ellos permanecen con la Tricolor, porque aún queda pendiente el pulso de la eliminatoria de este miércoles, a las 7 p. m. entre Costa Rica y Jamaica.

A la ausencia de ellos se le suma la de Alex López, que anotó de penal y sufrió una contractura muscular en la visita de Honduras a Canadá (1-1).

No estuvo en lista para la visita de Honduras a El Salvador (0-0). En la ‘H’ decidieron cuidarlo para este miércoles, cuando reciban a Estados Unidos.

Aparte de la ausencia de ellos cinco, Alajuelense sostiene un mano a mano con el fantasma de las lesiones, que se había esfumado en los últimos dos años.

Pero reapareció en la Liga en la segunda mitad del 2021 y aqueja con mayor fuerza a los hombres que no tuvieron descanso y que no hicieron pretemporada, por compromisos como el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro.

El recuento. Johan Venegas se lesionó en el amistoso de la Selección contra El Salvador en Estados Unidos y esa dolencia en el cuádriceps lo dejó fuera de estos primeros partidos de la ruta mundialista.

Barlon Sequeira presentó una dolencia en el clásico. Al volante le practicaron una resonancia magnética.

Según el departamento médico de la Tricolor, la prueba reveló que el ateniense tiene una ruptura en el aductor largo del muslo izquierdo y que eso lo dejaba al menos diez días fuera de competencia.

Ante la baja de Sequeira, Luis Fernando Suárez llamó a Alonso Martínez, que ya había tenido una dolencia muscular y recayó en una práctica.

“Presenta un desgarro en el bicep femoral izquierdo y el tiempo de rehabilitación que ocupa no es compatible con la planificación de la Selección”, mencionó el doctor de la Sele, Alejandro Ramírez.

Bryan Ruiz y Giancarlo González también habían presentado cargas; mientras que el lateral izquierdo Yurguin Román se lesionó después de la visita de Alajuelense a Guanacasteca en el Chorotega.

Días atrás, el preparador físico liguista Juan Carlos Herrera mencionó que el panorama de este arranque del Apertura 2021 no los toma por sorpresa.

“Estaba presupuestado con la gerencia deportiva y con el cuerpo técnico que estaba encabezado en ese momento por Andrés (Carevic) que esto iba a traer consecuencias, que debíamos ser pacientes con el estado de forma individual y evidentemente colectivo”, citó Herrera.

Luis Marín tuvo una semana larga para trabajar, pero con pocos jugadores del primer equipo. (Prensa Alajuelense)

Indicó que al darse el cambio de metodología con la llegada de un nuevo entrenador, también implica que la Liga deba tener mucho cuidado y que eso implica un mayor reto para él y para Luis Marín.

Recalca que a los jugadores los golpea el no haber tenido el descanso necesario, ni pretemporada y que esa situación repercute en el estado de forma homogéneo de la Liga como tal y en el individual.

“Posiblemente una de las ventajas que tiene él (Marín) es que yo sigo acá, porque yo conozco qué traíamos, cómo lo traemos, qué quiere él y en qué puedo colaborarle para tener los cuidados del caso y que no sucedan algunas situaciones, principalmente en el sentido lesivo. Somos un plantel de 25 jugadores, cuatro son porteros y dos son Sub-20 fijos”.

Y añadió: “De repente en las situaciones de pérdida de puntos del inicio no creo que mucho tenga que ver la parte física, pero sí no es el equipo contundente, superior, en mucho desde lo físico que me gusta, que sé que somos, o sé que fuimos y que sé que seremos, pero hoy por hoy sí estaba siendo esperada la situación”.

Como responsable de la condición física de Alajuelense, Herrera señala que esta situación no le preocupa, sino que lo ocupa.

“No tener muchachos con vacaciones, con preparación, sumarlos a los torneos de la Selección, a la competencia y el calendario groserísimo que tenemos, es parte de y hay cosas en las que podemos meter mano y ver cómo solucionamos y hay otras en donde coloquialmente hablando tenemos que persignarnos”, sentenció.

El duelo. Este martes se verá qué tan bien le cayó la semana larga a un Alajuelense que marcha en la sétima casilla del Apertura 2021, con 11 puntos.

Los rojinegros se enfrentarán a un Jicaral que arrastra sus propios problemas.

En lo que va del torneo, los del Huracán de la Península solo le pudieron ganar a Herediano y son décimos en la tabla, al registrar un triunfo, cinco empates y dos derrotas.

“Sabemos su estilo de juego, pero nos ocupamos más en lo que nosotros vayamos a hacer contra ellos, tenemos que hacer que ellos se preocupen por nosotros y no nosotros por ellos. Viene un partido y hay que ganarlo sí o sí”, sentenció Daniel Arreola.

La jornada

Martes 7 de setiembre

Guadalupe - Grecia

Hora: 4 p. m.

Alajuelense - Jicaral

Hora: 6 p. m.

Sporting FC - Saprissa

Hora: 7 p. m.

Cartaginés - Pérez Zeledón

Hora: 8:30 p. m.

Miércoles 8 de setiembre

Santos - San Carlos

Hora: 2:30 p. m.

Jueves 9 de setiembre

Guanacasteca - Herediano

Hora: 2 p. m.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.