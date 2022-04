Alajuelense arriesgó a Freddy Góndola y se lo guardó justo a tiempo para el clásico

Freddy Góndola cuenta las horas para jugar por primera vez contra Saprissa con la camisa de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Freddy Góndola hace méritos fecha a fecha para ser el mejor extranjero del torneo y la advertencia estaba dada.

El extremo panameño tiene cuatro tarjetas amarillas y si recibía otra amonestación en el duelo en el que Alajuelense derrotó 1 a 2 a Cartaginés en la Vieja Metrópoli, quedaba fuera del clásico del miércoles.

Era algo que no lo quería él, porque la vez anterior no pudo jugar contra Saprissa, porque justo antes del clásico, Migración lanzó una advertencia a los clubes si seguían utilizando jugadores sin permiso de trabajo; él aún no lo tenía.

Tampoco la Liga se visualizaba sin él en un duelo contra el archirrival, pero Albert Rudé tenía muy claro que no podía pensar en el partido contra la ‘S’ sin superar el escollo contra Cartaginés. Era un juego en el que buscarían despegarse en la cima y para eso la Liga requería de su carga pesada.

La Liga arriesgó, de cierta manera, porque alineó al panameño, pero a la vez lo cuidó, al sacarlo de cambio por prevención.

Así lo reconoció el propio futbolista en la zona mixta del Fello Meza, luego de que Alajuelense llegara a 32 puntos como superlíder del Clausura 2022.

“Siempre vamos a marcar la diferencia, somos la Liga, el equipo más grande del país y sabíamos lo que nos veníamos a jugar, el primer lugar para lograr lo que queremos, que es el título”, expresó Freddy Góndola.

Aunque al equipo no le gusta ir contra la pared y tener que remar contra corriente, las remontadas caen bien en el grupo.

“Esto es fútbol, el fútbol es así. Hay muchos partidos en los que empezamos perdiendo y luego les damos la vuelta; esto es la Liga y vamos a salir adelante. Físicamente me siento bien. El profe me sacó por las cuatro tarjetas, para jugar el clásico y ahora enfocarnos en lo que viene y sacar los otros tres puntos de visita”. citó el canalero.

Góndola cuenta las horas para jugar por primera vez contra Saprissa con la camisa de la Liga.

“El fútbol siempre da revancha, en el clásico pasado merecíamos nosotros ganar, tuvimos muchas ocasiones, este no va a ser la excepción, vamos con todo a lo que sabemos y a sacar el triunfo”.

Tampoco es exceso de confianza y hay líderes que pasan insistiendo en eso, según una confesión que hizo el propio Góndola.

“Siempre va a hacer falta algo, como dice ‘El Capi’ (Bryan Ruiz), siempre que ganamos un partido sabemos que tenemos que hacerlo mejor al siguiente, cometer menos errores, estar más compactos, porque nos vamos a jugar el todo por el todo por el campeonato”, finalizó el panameño.