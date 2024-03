Alajuelense anuncia más salidas

Liga Deportiva Alajuelense continúa haciendo movimientos y anunció que tras asumir interinamente como director técnico para el partido contra Guanacasteca, Martín Arriola dejó de ser parte de la institución rojinegra.

Además de Arriola, el mexicano Mario Acosta se marchó del club con el despido de Andrés Carevic. Eso significa que el nuevo técnico llegará con su propio equipo de trabajo.

“Le agradecemos profundamente a ambos por su entrega y trabajo durante este tiempo en la institución”, reseñó Alajuelense en su comunicado oficial.

Tras la derrota contra la ADG, Arriola, quien llegó a Alajuelense en principio como auxiliar de Fabián Coito y luego continuó como auxiliar de Andrés Carevic, emitió unas palabras que para muchos sonaron a despedida, porque llevaban implícitas un fuerte dardo a los jugadores.

Cuando se le consultó qué decisiones inmediatas se deben tomar en Alajuelense, Martín Arriola contestó: “Esa pregunta no es para mí, esa pregunta es para la directiva, para la gerencia, que están trabajando sobre eso.

”Ya se fue un entrenador y quedó demostrado que no era el entrenador, por el resultado. Entonces, creo que todos los que estamos inmersos en esto somos culpables y todos somos responsables de revertir esta situación”.

Esa fue la manta que algunos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense llevaron al aeropuerto para recibir al equipo tras la goleada en Estados Unidos. (Fanny Tayver Marín)

Sin embargo, es lógico que Alajuelense tampoco presentaría mayores cambios tras la salida de Andrés Carevic y dos entrenamientos con Arriola para jugar el domingo en Nicoya tras la debacle en Estados Unidos.

Quien continuará dentro del nuevo cuerpo técnico de la Liga es el preparador de guardametas, Diego Cejas.

Martín Arriola recordó que él llegó a Alajuelense hace casi dos años y considera que tuvo la suerte de ganar en esta época, porque jamás olvidará ese Torneo de Copa y la Copa Centroamericana de Concacaf que la Liga consiguió en el semestre anterior.

La afición de Liga Deportiva Alajuelense tiene semanas de mostrar disgusto con su equipo. (MAYELA LOPEZ)

“Hay situaciones que son de valentía, porque no es sencillo estar sentado aquí”, contó Arriola después de que dirigió a la Liga frente a Guanacasteca y un día antes de que se terminara su relación laboral con los manudos.

“Yo soy parte responsable no solo de lo que sucedió contra la ADG, sino de lo que sucedió antes, responsable de los dos títulos que tuvimos y responsable de que perdimos el torneo pasado. Y responsable de lo que viene sucediendo ahora”.

En cuanto a los pecados de Alajuelense, dijo que no hay cosas puntuales o tan definidas.

“No tuvimos un buen inicio y lo que siguió después fue irregularidad. Y en ningún momento pudimos consolidar algunos buenos resultados que llevamos adelante e indudablemente la presión, la gente quiere nos quiere ver en los primeros lugares y eso hace que haya un poquito de presión”.

La Liga tiene futbolistas de mucha jerarquía, pero antes incluso se dieron algunas alertas, como aquel partido de semifinales en el torneo anterior cuando Herediano le ganó 3-0.

O lo ocurrido en la gran final del Clausura 2023, cuando logró forzar a esa instancia y hasta ganó el primer partido, pero luego cayó en Tibás. Aunado a lo de los últimos días. El desplome en Estados Unidos contra New England Revolution y la derrota en Nicoya. En esos dos últimos juegos, la Liga encajó siete goles.

“A eso le podría sumar el 3-0 en Nicaragua y el 2-0 en el Torneo de Copa, porque ha habido situaciones como esa semifinal contra Herediano, o la gran final. Creo que eso no son generalidades, hemos tenido la posibilidad de no ganar algunas cosas y de ganar otras. El momento de hoy no tiene mucho que ver con eso”, analizó Martín Arriola.

Liga Deportiva Alajuelense tenía grandes expectativas con su participación en la Copa de Campeones de Concacaf, pero el estreno ahí fue un desastre. (Prensa Alajuelense)

Según él, la situación actual es distinta porque la Liga en lo que va de este año no ha podido encontrar el camino de la regularidad, que en otros torneos sí lo conseguía.

“Si analizamos profundamente, posiblemente encontremos razones, porque tiene que haber razones. Posiblemente las hay, o las hay. Creo que exponerlas públicamente no sea lo ideal, pero el deber es diagnosticar lo que está sucediendo y corregir”.

Martín Arriola estuvo cerca de dos años en Liga Deportiva Alajuelense como asistente técnico. (MAYELA LOPEZ)

Todo eso lo dijo Martín Arriola tras la derrota contra Guanacasteca, sin tener la oficialidad de que no continuaría siendo parte de la Liga, pero quizás lo sospechaba.

Muchas veces, un nuevo entrenador llega con su propio equipo de trabajo. Y en caso de ser Alexandre Guimaraes, así sería.

