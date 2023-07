Alajuelense anda en busca de un par de refuerzos

Las vacaciones se acabaron y las leonas de Alajuelense iniciaron su pretemporada con pruebas médicas y físicas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela. A partir de este miércoles, ellas iniciaron labores en cancha.

En este momento, Wílmer López cuenta con un grupo reducido de doce jugadoras. La razón es que hay unas diez futbolistas trabajando en diferentes selecciones.

Unas acudieron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023; otras están en el campamento de preparación con Amelia Valverde, a la espera de la lista final para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se revelará este jueves al mediodía. Además, es un hecho que Natalia Mills irá a la Copa del Mundo con Panamá.

Leonas de Alajuelense iniciaron pretemporada

La coordinadora del equipo femenino de Alajuelense, Mercedes Salas, contó que las rojinegras que estaban en El Salvador tendrán estos días libres y se integrarán el lunes a la pretemporada. Lo mismo ocurrirá más adelante con las jugadoras que vayan al Mundial.

En cuanto a la Selección Mayor, en la Liga confían en que la gran mayoría de jugadoras que están con la Tricolor se incluyan dentro de esas 23 mundialistas.

“Esperamos la lista con ansiedad y que estén ahí, por supuesto que es un orgullo para la institución cada jugadora que esté en la Selección”, mencionó Mercedes Salas.

Indicó que el cuerpo técnico de las leonas se reunió y determinaron que deben hacer una planificación muy cuidadosa, pensando en algunas jugadoras que llegarán recargadas.

Katherine Arroyo está de vuelta en Alajuelense. (Prensa Alajuelense )

¿Habrá más refuerzos? “Puede haber una o dos llegadas más, ahí estamos detrás de eso y esperemos lo más pronto poder anunciarlas”, mencionó Mercedes Salas, quien dijo que está muy contenta con las futbolistas que llegaron como refuerzos.

Se trata de Stephannie Blanco, Emelie Araya y Katherine Arroyo.

“Con Stephannie siento como si nunca se hubiera ido, ella jugó bastante estando acá y creo que va a aportar mucho al equipo, estoy segura por la experiencia de ella”, apuntó Salas.

Stephannie Blanco llega a fortalecer la defensa de Alajuelense. (Prensa Alajuelense )

Sobre Katherine Arroyo, reseñó que tanto ella como Wílmer López tienen muy clara la exigencia que se le puede dar a ella, porque es una gran jugadora.

“Emelie está en Selección y hay que esperar a ver cómo se integra, que también la conocemos”.

Con ilusión Copiado!

Wílmer López les dijo a sus jugadoras desde el primer día que no pueden pensar en otra cosa que no sea ir por un título más. Ese fue su mensaje de arranque y le gustó ver esos rostros de ilusión por estar de vuelta.

“Iniciamos con las mediciones, tanto en peso, en talla, pruebas físicas, unas pruebas que se están realizando, pruebas de sangre y lo normal. Iniciamos poquitas, unas doce jugadoras, entre ellas Paula Arce y Marilenis Oporta, que todavía no están al 100% para incorporarse, pero esperamos que en las próximas semanas se unan completamente al grupo”, apuntó Wílmer López.

El Pato confía en que las jugadoras que están con sus selecciones vayan al Mundial, hagan una buena presentación con sus selecciones, tanto Costa Rica como Panamá y que cuando se incorporen, lo hagan en buenas condiciones.

Desde el primer día, el Pato les hizo ver a sus pupilas que aunque tienen que ir paso a paso, no hay más camino que buscar otro título.

“Esa es la mentalidad con la que se tiene que venir, venir a buscar nuevamente un campeonato, no vamos a hablar del sexto campeonato, vamos a hablar del campeonato. Porque aquí se trata de buscar ir paso a paso cada fase, buscar clasificación, ir buscando el primer lugar, asegurarse la participación en la segunda ronda y todo es ir poco a poco”, detalló Wílmer López.

El técnico de las pentacampeonas nacionales exteriorizó que tiene un buen grupo a cargo.

“Tenemos un cuadro muy competitivo, tanto interno como hacia los rivales y vamos a ser candidatos fuertes a buscar nuevamente el campeonato”.

A él le restan unos cuantos meses para alcanzar los tres años como técnico del equipo femenino de la Liga.

“Me he sentido muy cómodo, muy a gusto, muy alegre, porque estoy dentro de Liga Deportiva Alajuelense. El fútbol femenino es una experiencia nueva para mí, agarré el reto con mucha ilusión, con muchos deseos y hasta el momento no me puedo quejar.

”Me ha ido bastante bien y yo creo que eso a uno lo hace sentirse cómodo. Esperemos seguir dando frutos, alegrías a esta institución y a esta afición”, destacó el ídolo del club.

Viviana Chinchilla, Sianyf Agüero y Valery Sandoval son las tres futbolistas que siguen en la Liga y que han sido parte de este equipo desde aquel momento en el que se estableció el convenio con Codea, en 2019.

Valery Sandoval ha sido parte de Alajuelense desde cuando la Liga incursionó en el fútbol femenino en 2019. (Prensa Alajuelense)

En el caso de la mediocampista, eso tiene un significado especial para ella, porque ha sido vivir un verdadero sueño.

“Somos las únicas que quedamos de lo que fue Codea cuando quedamos campeonas, pero yo feliz y agradecida de seguir perteneciendo a esta gran institución y esperemos que sea por muchos años más”, reseñó Viviana Chinchilla.

Ella confesó que esos 20 días de vacaciones le cayeron bien, pero también sentía esa necesidad de trabajar en cancha otra vez con sus compañeras.

“Nosotras desde que volvemos, así ha sido con el bi, el tri, el tetra y el penta, siempre queremos lograr ese objetivo que es el campeonato, este no va a ser la excepción y vamos por el hexa cueste lo que cueste”, aseguró.

El Clausura 2023 del fútbol femenino comenzará en agosto.

