Agustín Lleida y su falta de humildad

Al mal tiempo, buena cara, dice el refrán, pero cuando las cosas salen mal, enfrentarlas con buena actitud no es fácil. Se requiere de mucha madurez emocional para tolerar la frustración, sobre todo cuando con cuatro posibilidades o partidos para ser campeón, el título se le escapa como agua entre los dedos.

Y a la Liga se le escapó la tortuga. Recurrir al discurso al que apeló Agustín Lleida, gerente deportivo rojinegro, de que fueron superiores al rival en el último juego de la final, pero sobre todo afirmar: “Sí esto es un fracaso, ¿cómo será el de los otros 10 equipos que nos vieron por televisión?”, son simplemente excusas, es quedar desarmado y sin argumentos para reconocer que en cuatro juegos la Liga no pudo con Cartaginés y, en uno de ellos, ni un remate a marco hizo.

Sí, don Agustín, Alajuelense fue el mejor durante toda la fase regular del Torneo de Clausura 2022, y eso qué. El mejor y no fue campeón, a no ser de que ustedes solo se prepararon para terminar primeros, pero el discurso es que iban por el cetro 31. No queda otra que usar el chaleco blindado, ponerle el pecho a las balas y cargar con este pesado fracaso para la Liga.

Quizá por el dolor de la derrota, no sé si por frustración, pero a Lleida le faltó humildad en sus declaraciones al final del encuentro ante Cartaginés. ¿Qué tienen que ver los otros 10 equipos? A Lleida se le olvidó que Herediano recientemente fue campeón en la celebración de su centenario, algo que los rojinegros no hicieron. Y Saprissa, con su versión más floja, también levantó la copa y lo hizo precisamente frente a la Liga. Además de esos 10 hay ocho que no tienen la obligación de ser campeones, o le vamos a exigir lo mismo a un club cuya lucha en el torneo es por no descender, por aferrarse a la Primera con uñas y dientes y, claro, en desventaja deportiva y económica si lo comparamos con las planillas y recursos de la Liga, Saprissa, Herediano y Cartaginés.

Lleida, con usted a la cabeza, la Liga recuperó la corona de campeón cuando obtuvo el cetro número 30, posicionó al club con un proyecto que lo ubicó en lo más alto a nivel deportivo en el país y esto fue motivo de orgullo para los seguidores rojinegros. Hasta un documental le hizo un canal de televisión sobre su figura y labor, reportaje que sin temor a equivocarme, usted no lo pidió, sino que probablemente le ofrecieron y le agradó la idea.

Ahí se veía sonriente y no se acordó si el resto de los 10 equipos vieron la obtención del título 30 de su equipo por televisión.

Claro, se movía en las mieles del triunfo, pero ahora, tenga la seguridad que los aficionados de esos 10 clubes no se cansarán de hacerle bullying a usted y a la Liga, serán recordados a través de la historia como el equipo que perdió un título ante Cartaginés que tenía 81 años sin ser campeón.

Don Agustín, un buen perdedor no se justifica con excusas que le ayuden a explicar la derrota. No se debe descalificar a otros cuando las cosas no salen como se esperan. El buen perdedor no humilla a su contrincante, más bien reconoce sus virtudes. Nadie es grande cuando se siente superior a los demás.

“Lo que se merece no se niega, solo se retrasa”. Esa frase es suya; la dijo en el documental del título 30 de la Liga y en estos cuatro encuentros, Cartaginés mereció levantar la copa, aunque la Liga haya sido el mejor en la fase regular, o mejor en el último partido, pero en el mano a mano, de doce puntos posibles, los brumosos se llevaron la mayoría.