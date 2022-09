Agustín Lleida se despide de Alajuelense con la voz entrecortada

De Alajuelense al Real Oviedo Copiado!

Agustín Lleida renuncia a su cargo como director deportivo de la Liga Agustín Lleida se marcha de Alajuelense para asumir la dirección del Real Oviedo en España. Será el domingo cuando se vaya de Costa Rica rumbo a su país natal.

Liga Deportiva Alajuelense convocó a una rueda de prensa en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares. Aunque podría tratarse de la comparecencia de Fabián Coito previo al clásico del sábado, en realidad la noticia de fondo es la despedida de Agustín Lleida, quien renunció a su cargo como director deportivo de la Liga para aceptar una tentadora oferta del Real Oviedo en España.

En horas de la mañana, La Nación dio a conocer que la decisión de Agustín Lleida estaba tomada.

Lleida anunció su salida en compañía de Bryan Ruiz y de los otros dos capitanes del club, Celso Borges y Giancarlo González.

“Nos vamos enamorados de Costa Rica, tienen mucha suerte de poder vivir en país así. Sepan que donde quiera que vaya, seré un embajador de estos colores”, expresó Agustín Lleida, con la voz entrecortada y con lágrimas.

Después del mensaje de despedida de Lleida, Bryan Ruiz dijo que el español ha sido vital para que el proyecto funcione.

“Se le han negado torneos y campeonatos y no por su culpa, hemos sido nosotros los que hemos quedado mal. Quiero agradecerle a Agustín por lo que ha hecho. Teníamos muchos años de no vender jugadores y se ha hecho”, apuntó Bryan Ruiz.

El ‘10′ indicó que Lleida tiene valores con los que él predica, como el respeto, a pesar de que muchas veces han hablado cosas pésimas de él.

Ruiz considera que para la persona que llegue, ya Lleida dejó los cimientos para que lleguen los títulos.

Preguntas y respuestas a Agustín Lleida Copiado!

¿Qué debería hacer quien llegue?

El gerente que venga tiene que seguir la línea que la institución tiene marcada, la institución está por encima de todo y creo que lo que tiene que hacer es seguir la línea, apoyarse en la estructura, tiene gente muy capaz y apoyarse en esa gente.

¿Por qué se le va a recordar a usted?

Que se recuerde como una persona respetuosa, que trató de trabajar de lunes a domingo para ayudar a la institución, que nunca le faltó el respeto a nadie. Hay un nuevo modelo en el país, donde se apuesta a los jóvenes. Va a marcar un cambio en la manera de pensar en las inversiones en el fútbol.

¿Usted recomendó a alguien para el puesto?

Tienen una terna, que están entrevistando, yo no los conozco, he hablado con ellos a través de Zoom y he tratado de ver las fortalezas y debilidades y entre otras cosas la junta está valorando. Cualquiera de los tres será bueno para la institución, no conozco a ninguno a nivel personal. El que venga seguirá haciendo crecer el proyecto.

¿Qué considera que es lo mejor que le deja a la Liga?

Agustín no, el proyecto. Siempre se ve a Agustín delante de las cámaras, pero al final la gente tiene una forma de trabajar y lo más importante es que se queda una idea dentro del club y que está dando réditos a la institución. Eso es lo más importante, más allá de los campeonatos, las ventas, los jugadores en la Casa Don Pedro, que varios irán a Europa. Eso es lo que dejamos, la forma de pensar de la institución.

¿Le molestaron las críticas por no sacar copas?

Yo los entiendo, siempre nos han apoyado, me han hecho sentir su cariño, en cualquier lado me han hecho sentir su apoyo. Siento que hayan estado dolidos, porque yo también he estado dolido, soy un liguista más.

Tienen más peso que en otros clubes, esto es una asociación, se escuchan. Si fuera un club privado a la afición no se le haría tanto caso.

¿Cómo analiza el momento en el que está saliendo, previo al clásico y antes de una asamblea?

El momento es lo de menos, porque lo importante no es la persona. Se hace mucho ruido alrededor de la Liga, pero el camino está claro. La estructura de liga menor funciona.

¿Qué fue lo que siempre quiso que no logró y cuáles son los planes a futuro, porque mencionó que le gustaría regresar al país?

Nos hubiera dado gusto un campeonato más, eso no hace que me frustre, me voy contento, orgulloso del trabajo, feliz por lo que pude vivir. Me dejo ahí el reto para el futuro de poder volver a trabajar en el país.

¿Ve algún tico capacitado para esto?

Hay personas en Costa Rica, muchos pros a valorar y la directiva tomará la decisión.

En el agradecimiento solo mencionó a Joseph Joseph. ¿Por qué?

Al final ha sido el alma de todo esto, es con quien empezamos a hablar sobre lo que quería construir, lo que quería para la Liga, para el fútbol, para los niños y empezamos a dibujar el CAR. Han pasado seis años y se ha ido construyendo todo de la mano con Joseph. Es una de las personas importantes en mi carrera y siempre voy a estar agradecido, es un gran valor que hoy tiene la Liga y que tiene que cuidar.

¿Sería recomendable separar el primer equipo y divisiones menores?

La Liga tiene departamentos, tiene mucho valor y el que venga se podrá apoyar en todos. No es hacer el trabajo solo y seguro con esa gente le saldrán bien las cosas.

En la carta dice que se va enamorado del país. ¿Qué extrañará?

De Costa Rica todo, es un país espectacular, tienen suerte por todos los aspectos, porque todo está al alcance de la mano. Nos vamos el domingo y el lunes empezamos en otro lado.

Agustín Lleida oficializa su salida de Alajuelense. El español se marcha al Real Oviedo, en su país natal. (JOHN DURAN)

La decisión Copiado!

Fue desde hace tres semanas cuando el español comunicó a la Junta Directiva de Alajuelense que se iba a ese club, que ahora es propiedad de Grupo Pachuca.

La oferta es tan buena que a Agustín Lleida le resultaba imposible rechazarla. Y para Alajuelense tampoco había forma de intentar retenerlo, aparte de que el club no podía pensar en cortarle las alas.

Desde su renuncia, la dirigencia rojinegra se dedicó a buscar quién podría ser su sucesor como director deportivo y es lo que ha pasado en estos días en el club rojinegro.

Agustín Lleida se marchará del país después del clásico del sábado, contra Saprissa, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Su vuelo está programado para el domingo.