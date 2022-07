Agustín Lleida dio una respuesta para quienes lo quieren fuera de Alajuelense

Agustín Lleida dijo que en cuestión de dos o tres días, las decisiones que vengan en el club serán tomadas por la gerencia deportiva y la Junta Directiva. (Rafael Pacheco Granados)

Contrario a otras finales perdidas por Alajuelense, esta vez Agustín Lleida fue a atender a los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Alejandro Morera Soto.

Los futbolistas de Cartaginés se encontraban por la gradería norte, festejando con un grupo de aficionados brumosos que vivían ese acontecimiento ahí, en el lugar de los hechos; mientras que en el vestuario rojinegro había lágrimas y lamentos.

Durante más de quince minutos y visiblemente golpeado por el resultado, el director deportivo de la Liga contestaba todas las consultas, incluida qué le responde a la gente que hoy lo quiere ver fuera del club a él.

“Que están en su derecho, yo no voy a estar aquí para toda la vida. Al final, Lleida estuvo siete años en México, aquí lleva cuatro y llegará el momento en el que Lleida estará otra vez trabajando en México, en España, en Estados Unidos o donde sea, porque así es el fútbol”, afirmó Agustín Lleida.

Pero señaló que mientras tanto esté en el club rojinegro, “lo hago lo mejor que puedo”.

“Me dejo la vida por la Liga, trato de que las condiciones del club cada vez sean mejores, que la estabilidad cada vez sea mejor, que cuando me vaya en algún momento se lo encuentre todo lo mejor posible y mientras tanto, haré todo lo posible para la institución, porque así lo siento y me siento un liguista más y me identifico mucho con esta institución”.

Hoy estamos aquí, en la gran final. Estuvimos a pocos minutos de ser campeones y el año pasado tuvimos tres técnicos en el semestre.

¿Qué le dicen a la afición? Copiado!

Pedir disculpas, queríamos ser campeones, hicimos todo lo posible para ser campeones, no se nos dio. Ellos apoyaron siempre y lo siento por ellos, porque están siempre con el club, mantienen esta institución viva desde hace 103 años y pedir disculpas a toda la afición.

Géiner Segura y Marcel Hernández celebran el título y hace poco estuvieron en la Liga. ¿Es parte del dolor que sienten ustedes, que figuras que estuvieron en el pasado celebren propiamente en su cancha, en su cara y con toda la afición? Copiado!

No, eso no nos afecta en nada. Lo que nos afecta es que hemos perdido y que no hemos podido levantar la copa. Lo demás creo que son ingredientes que tiene el fútbol, pero no afecta.

Traer un técnico que nunca había dirigido, hoy registra un fracaso y usted lo puso. ¿Cómo ve ese tema? Copiado!

Creo que fue el mejor técnico de la fase regular, dejó a Saprissa, de todo lo que se había hablado de Saprissa, del cuerpo técnico y lo dejaron fuera. Contra Cartago estuvimos a cinco minutos de ser campeones en la primera final. Esta vez tuvimos que llegar a la prórroga y lo teníamos ahí también. Se le podrá achacar o decir lo que quieran, pueden hacer una valoración también con los jugadores para ver cómo se sienten ellos y no hay mucho que hablar de ese tema.

¿Es una posibilidad real que él pueda mantenerse como entrenador después de este fracaso? Copiado!

Como te digo, al final se evalúa todo en los próximos días a nivel deportivo.

¿Quiénes toman decisiones a partir de este momento en Alajuelense, como salidas, llegadas, el técnico, otros puestos porque el torneo empieza el 20 de julio? Copiado!

Es un torneo atípico porque en 10 días o en 15 días vuelve a empezar todo, pero obviamente el gerente deportivo con la Junta Directiva son los encargados de tomar estas decisiones.

Tienen presupuesto, tienen CAR, que es algo de lo que ustedes hablan mucho de eso y una afición que les llena el estadio, pero no ganan títulos con el equipo mayor masculino. ¿Cómo explica eso? Copiado!

Todo eso que comentas te da la regularidad en el rendimiento, la regularidad dice que la Liga en estos tres años les ha sacado más de 60 puntos a Saprissa, más de 60 puntos a Herediano y no he contado con todos los demás.

Que ha quedado superlíder habitualmente, que saca jóvenes, que es el equipo con más jugadores en la Selección, que ha ganado los campeonatos abajo y que al final cuando llegan los últimos cinco minutos o diez minutos, o una prórroga o una tanda de penales como en 2019, pasan cosas que ese CAR, ese buen trabajo que esa estructura no te permiten controlar, porque son temas muchas veces difíciles de controlar.

Lo que te da buen trabajo es la estructura y la regularidad. Al final, los campeonatos con este tipo de formato te los dan detalles que a lo mejor a veces se escapan de la mano de uno.

El formato no cambiará y Alajuelense puede seguir haciendo 80 o 120 puntos y podrían no ganar títulos. ¿Entonces? ¿Deben cambiar la gestión para que sea a corto plazo? Copiado!

Cuando salió Carevic pensamos a corto plazo para salir campeones y no nos fue muy bien.

En su gestión llevan un título. ¿Se queda corto para todas las condiciones que ofrece la Liga, los fichajes y el esfuerzo? Copiado!

El balance se queda corto porque estamos en Liga Deportiva Alajuelense, sabemos la exigencia que tenemos, somos la institución que somos, tenemos lo que tenemos y el balance siempre se va a quedar corto.

Sin embargo, seguiremos trabajando para poder hacer las cosas de la mejor manera, para que en estos cierres de torneo la balanza tenga que ser en algún momento para nuestro lado.

Ha sido un torneo como dices, pero han sido cuatro finales de seis, siempre hemos estado ahí y lastimosamente en los últimos minutos no hemos podido dar el paso y se nos han caído varias finales por eso.

¿Les preocupa que siempre son detalles? Copiado!

Claro que nos preocupa, hay temas que tú puedes controlar, que es la regularidad de un torneo, pero hay temas que en la prórroga o en los últimos minutos o en la tanda de penales que es mucho tema de azar y hemos tenido problemas en los minutos finales.

¿Se siente en deuda usted? Copiado!

Me siento en deuda a nivel de esta fase de los últimos minutos, en el resto no.

¿Vienen cambios considerables en planilla? Copiado!

No, no habrá muchos cambios en la planilla. Dieron todo este miércoles y no tengo que recriminar nada a nadie. Saldrán los que tengan que salir, que teníamos valorados y vendrán los que tengan que venir, pero no habrá muchos movimientos.

¿Aparte de Aubrey David, quién más llega? Copiado!

Poca cosa más.

¿Rolando Blackburn es una opción real? Copiado!

Estamos valorando varias opciones.

¿Cómo está el tema con Albert Rudé porque perder un título tiene mucho peso pero usted es quien toma las decisiones? Copiado!

Lo valoraremos en los próximos días en Junta Directiva y trataremos de tomar las mejores decisiones.

¿Este es el golpe más fuerte que ha tenido en Alajuelense? Copiado!

Perder una final es un golpe fuerte siempre, yo diría que todos son fuertes, desde la de 2019 que perdimos en penales con el gol en el último de Yendrick Ruiz hasta hoy, cualquier final que pierdes es fuerte.

¿De quedarse Albert Rudé le pondrían un asistente como sucedió con Andrés Carevic? Copiado!

Como son temas deportivos, lo evaluaremos en los próximos días.

¿Qué viene para la Liga, porque el tiempo de reordenar el equipo es corto? Copiado!

En los próximos días valoraremos con la directiva, estoy de acuerdo en que el tiempo es muy corto, es un factor que tendremos en cuenta, pero todos los temas deportivos los valoraremos con la Junta Directiva en los próximos días.

¿Van a tener vacaciones? Copiado!

El equipo va a salir cinco o seis días, descansará esos días y luego volverá a competir cuatro meses miércoles - sábado - miércoles, como nos acostumbran aquí en Unafut.

¿Las decisiones deben ser rápidas entonces, porque la ronda previa de Concacaf es ahorita también? Copiado!

Sí y es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de mover plantilla o de ver cualquier tema, porque al final el tiempo entre torneo y torneo es muy corto y te digo que en cinco o seis días volvemos otra vez a estar entrenando, entonces es complicado eso.

¿Esto es un fracaso? Copiado!

Es un fracaso deportivo, que obviamente no tenemos que esconder que queríamos ser campeones y no lo hemos conseguido, es un fracaso deportivo en la Primera División, pero la institución es mucho más grande que todo eso.