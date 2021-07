Agustín Lleida: ‘A diferencia de otros equipos que van acumulando deudas, la Liga va a terminar tablas’

Agustín Lleida dice que aún no está definido si Alajuelense hará uso de la cuarta plaza de extranjero. Agustín Lleida dice que aún no está definido si Alajuelense hará uso de la cuarta plaza de extranjero. (Fanny Tayver)

En Alajuelense detallan por qué la salida de Jurguens Montenegro al Bolívar de Bolivia es un ganar-ganar para el futbolista y para los rojinegros.

Por una parte, el atacante de 20 años cumple su sueño de jugar en el extranjero, en uno de los equipos de City Football Group, con la posibilidad de ganarse el derecho de dar el paso a otra liga. Al salir del país, también percibirá un salario más alto.

“Deseamos que le vaya muy bien, que pueda abrir las puertas de los chavales que siguen trabajando en el día a día en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), de los jóvenes que están aquí deseando en algún momento seguir sus pasos y que le vaya bien será bueno para el proyecto”, expresó el director deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida.

En cuanto a lo que gana la Liga, el español manifestó que los montos económicos son privados, pero afirmó que esta transacción por Montenegro “es un préstamo pagado bastante bien”.

“Te puedo decir que 40 o 50% más de lo que nos dieron por (Jonathan) Moya y que si se concretara la opción de compra que tienen en un año sería la segunda venta más alta en la historia de la Liga después de la de Froylán Ledezma”, citó.



— "Bolívar es un equipo grande allá, acostumbrado a jugar Sudamericana, Libertadores, que tiene una gran estructura, un estadio de más de 40.000 espectadores, es un gran club y no veo por qué la cosa se tenga que complicar. Al final, todos vivimos en el día a día, más en esta época de pandemia y no sabemos qué va a pasar mañana. Lo normal es que no se complique, que a Jurguens le vaya muy bien allá y que ojalá no vuelva a la Liga por su crecimiento profesional, por el fútbol de Costa Rica y que pueda saltar como le dijeron a otro equipo del grupo”, Agustín Lleida

Según Lleida, el dinero que recibe Alajuelense por el préstamo de Montenegro le permite mantener sus finanzas en orden, a pesar de que aún no se perciben ingresos por taquillas, porque los partidos continúan a puerta cerrada por la pandemia.

Niega que la Liga haya sido agresiva con sus fichajes de principio de año y que ahora sea conservadora desde cierto punto de vista, porque no llegó ningún rostro nuevo al club, pero se adueñaron de las fichas de Leonel Moreira y Alexis Gamboa.

“Agresivo no fue el semestre pasado, porque salieron siete jugadores y vinieron tres. Nada más que a lo mejor el salario de dos jugadores se lo das a uno, por eso tienes los nombres que hoy tenemos en el equipo y a la gente le llama tanto la atención que podamos tener la plantilla con los jugadores que tenemos”, señaló, en alusión a que para el torneo pasado se incorporaron Daniel Arreola, Johan Venegas y Marcel Hernández.



— "Gracias al buen trabajo de Manfred Ugalde se abren las puertas a otros jugadores costarricenses y ojalá el trabajo de Jurguens abra las puertas a otro jugador en seis meses o en un año. Es bueno para el fútbol de Costa Rica que lo hagan bien y tiene que ver que la relación del Grupo City con el fútbol costarricense se esté abriendo. Al final ellos son de este fútbol y que lo hagan bien nos conviene mucho", Agustín Lleida.

Añadió que en cuanto a presupuesto, para este semestre Alajuelense está más o menos igual que en la primera parte del año.

“No ha vuelto la taquilla de momento y esperemos que lo haga pronto, que el Ministerio de Salud nos permita devolver la gente a los estadios y eso representa el 30% del presupuesto. Lo que tenemos que hacer es mantenernos, ser respetuosos y ser conscientes de dónde estamos, que este club tiene que ser de su gente muchos años más y no vamos a hacer ninguna locura”.

Lleida detalla que ahí es donde toma más valor esta transacción inicial con Montenegro.

“Lo de Jurguens nos permite que a pesar de que no haya taquillas, vamos a salir este semestre bien. ¿Qué pasaba si Jurguens no salía y no ingresábamos ese dinero? Que seguramente íbamos a salir deficitarios en todo el semestre y que en diciembre íbamos a tener que pagar algún monto sacándolo de algún jugador, o socio comercial. Esta salida nos permite que el semestre de Alajuelense, a diferencia de otros equipos que van acumulando deudas, la Liga va a terminar tablas cuando lleguemos a diciembre”, aseveró.

Ahora la tarea es analizar si Alajuelense se queda a como está, o si busca algún futbolista más. Explicó que todo dependerá de los jóvenes que pujan por un campo, de lo que haya en el mercado y las posibilidades económicas.

“Me gustan las plantillas cortas. Yo tengo un monto para gastarme y ese monto lo puedo gastar en 25 jugadores o en 15. Indudablemente, si lo gasto en 15, la calidad de estos jugadores va a ser mayor porque le voy a poder pagar más a cada jugador y, a la vez, y no menos importante, se abren espacios para los jóvenes que vienen detrás”.

Estima que Andrés Gómez estará listo para jugar en setiembre y de los cachorros mencionó a Doryan Rodríguez, “que es un chaval de la edad de Brandon Aguilera que viene haciéndolo muy bien en pretemporada”.

“Tenemos a Marcel y a Johan que fueron los dos jugadores con más goles en el semestre anterior. Entonces, creo que estamos tranquilos. Seguiremos valorando y tomaremos decisiones al respecto. Si evalúas solo a Marcel y a Johan falta a lo mejor un ‘9′, pero Carlos Mora se ha desempeñado ahí en algún momento y Andrés Gómez lo hizo también en Guadalupe”.

Como de nuevo se aumentó el cupo de extranjeros a cuatro, la Liga podría contratar otro foráneo, aparte de Daniel Arreola, Alex López y Marcel Hernández.

“Si viniera un extranjero, tendría que ser en la parte ofensiva, no veo por qué buscar un extranjero en la defensiva porque estamos ahí bien cubiertos”, aseguró.



— "Al final, la salida puede abrirle espacio a un joven, siempre miramos hacia adentro y de no tener a alguien listo o ver que estamos flojos en alguna parte, pues miraremos en el mercado de afuera. Si lo de afuera fuera es inalcanzable para nosotros económicamente o tenemos que hacer una locura, no la haremos", Agustín Lleida.

Alajuelense se estrenará este miércoles en el Apertura 2021, a partir de las 7 p. m., contra San Carlos, en Ciudad Quesada.

