Aficionados de Saprissa se organizan para que equipo femenino ‘nunca más’ juegue a puerta cerrada

Los aficionados se organizaron para llevar mensajes de apoyo a las jugadoras. Foto: Cortesía

El pasado 19 de marzo el Saprissa Femenino goleó 9-0 a Suva Sports, pero todas esas anotaciones las celebró sin afición, porque ni siquiera se pusieron a la venta entradas para el público “debido a los altos costos de producción en relación con la cantidad de asistentes”, argumentó en ese entonces la institución tibaseña en respuesta a una consulta del periódico La Teja.

“La institución determinó permitir únicamente el ingreso de los familiares de las jugadoras para este partido”, justificó. Esa razón molestó a parte de la afición morada y algunas personas quisieron marcar un antes y un después para las futbolistas. Su intención es que el equipo “nunca más” juegue a puerta cerrada y eso solo lo consigue yendo a la Cueva.

Jean Carlo Chaves fue uno de los primeros impulsores de la campaña llamada “La S morada 9.0″, en alusión a los nueve tantos concretados ese día y bajo el lema “nunca más jugarán solas”. Con el nombre de la campaña tienen un grupo de WhatsApp y una página en Instagram, con la misión de incentivar la visita de la afición al estadio.

Antes de eso Chaves escribió algunos mensajes en sus redes sociales, expresando su enfado hacia la directiva y asegurando que era “un día oscuro para el equipo femenino”. Una de las personas que le respondió fue Manfred Jara y a partir de ahí nació la idea de “hacer algo”. Después se les unió María Fernanda Álvarez.

“Pensamos en reunir un grupo de gente que de verdad apoye, que todos los que lleguen al grupo de WhatsApp vayan al estadio. Saprissa somos todos y todas y ellas también merecen respeto y apoyo de los aficionados”, comentó Chaves, quien pese a todo sí pudo asistir al juego ante Suva Sports, gracias a una invitación del técnico del club, José Rodríguez.

“Él me invitó porque le llegó lo que yo publiqué. Pero la idea era ir al estadio de manera normal, comprando la entrada. Me dolió un montón ver el estadio cerrado”. Eso, precisamente, es lo que quieren evitar a toda costa.

En el siguiente partido en casa, ante el Sporting FC, la historia fue totalmente diferente. La institución lanzó a la venta de boletos a ₡2.000 y también un video para promocionar el compromiso. La afición respondió con la compra de 400 entradas y en total asistieron 600 personas en medio de un “ambiente increíble”, describió Chaves.

Él, Jara y Álvarez, además de una centena de seguidores, se encargaron de llevar lonas y pancartas con mensajes de apoyo. La iniciativa ha sido bien recibida y aunque están conscientes de que no todas las personas que asistieron fue por la campaña, esta creció en apenas unos días.

“Soy muy fiebre y siempre trato de siempre ir al estadio y ha sido el ambiente más bonito, no digo que por nosotros... Hemos trabajado repartiendo unos tiquetes, con publicaciones en redes sociales, buscando familiares. Esta vez contra Sporting hubo familias que tenían rato de no llegar. Obviamente falta más, la idea es que se abra todo el estadio, eso es a largo plazo, pero es el sueño de nosotros tres. ¿Va a costar? Sí, porque lamentablemente tenemos un pensamiento machista en el país, pero ahí vamos”.

Ese soporte se sintió y las jugadoras también les expresaron su agradecimiento. Incluso, los creadores de la campaña les pidieron a algunas hacer un video para enviarlo a las redes sociales e impulsar a otros aficionados, para que pase de apoyar “detrás de un monitor o celular y vayan al estadio”.

El próximo partido de Saprissa en el torneo será de visita ante Pococí tras la Semana Santa y el grupo ya se está organizando para realizar una pequeña excursión al Ebal Rodríguez de Guápiles.

De parte de la institución no han recibido ninguna comunicación y lo único que desean es mantener el estadio abierto, sin justificaciones que consideran poco convincentes: “es pésima (la razón que dio Saprissa), porque antes los partidos eran gratis. Que no vengan diciendo que es por falta de dinero, es claro que el equipo no está en sus mejores momentos, pero tampoco para cerrarle las puertas”, concluyó Chaves.