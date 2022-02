Afición de Saprissa pide la cabeza de Iñaki Alonso, pero el español solo piensa en seguir

-- ¿Cómo analiza el momento que está viviendo el equipo?

Lógicamente estamos incómodos, jodidos. Es un momento delicado, pero es verdad que hace unos meses estábamos jugando una final y no nos extasiamos y ahora tampoco, en momentos tan delicados vamos a ser trágicos. Los momentos complicados es cuando se ve a la institución, a los jugadores, a los entrenadores, es un momento de trabajo, de apretar, de no doblar las rodillas y seguir adelante. Les decía hoy, hay momentos en que nadie creía en el equipo, en ellos, pero como son ganadores, se levantan. Mi esperanza y la del equipo es que se va a levantar más fuerte.

-- La afición pide que usted se vaya. ¿Qué valoración hace de eso y cómo se sostiene con una gestión del 33% de rendimiento?

Lo normal es que la afición pida a Iñaki fuera ya, pero yo y todos los entrenadores del mundo lo hemos vivido, una, dos veces, incluso estando arriba. Entonces, es un momento en que la afición tiene toda la razón del mundo, es un momento delicado. La situación se sostiene con la gestión de este bache, si somos capaces de gestionar bien el bache, la adversidad, este equipo va a ser más fuerte y se va a levantar. Eso es en lo que estoy ocupado, cada día le doy vueltas y está claro que tenemos que ir cambiando cosas, no nos está dando, tenemos que ser muchísimo mejor equipo, porque podemos ser mejor equipo.

-- ¿Usted no ha pensado en dar un paso al costado?

No, para nada. Lo tengo claro que he venido a desarrollar un trabajo, un proyecto y todos los proyectos ganadores, todos los equipos y Saprissa también, pasan por baches, por malos momentos. En España nadie se cree que Simeone y su Atlético de Madrid estén pasando lo que pasan, le darán la vuelta y nosotros también.

-- ¿Por qué el Saprissa pasa de ser un equipo que va a la final y ahora no se ve evolución y más bien se ve un retroceso?

El resultado y los números no me respaldan. El otro día ante Herediano vi un equipo que había dado un paso al frente. Es un tema de la gestión del momento. Los equipos son seres vivos y en este momento tenemos que cambiar la comida, dar otras cosas, hacer otras cosas, y sí que es verdad que en esa parte defensiva hemos perdido por lesión uno de nuestros líderes atrás y lo estamos notando. ¿Qué tenemos que hacer? Implicarnos muchísimo más, crecer como equipo, la parte defensiva no es de defensas, es de todo el equipo, la parte ofensiva no es de los delanteros, es de todo el equipo. Ahí está la clave del crecimiento y evolución de un equipo.

-- A Saprissa le cuesta cuidar la ventaja ¿Por qué sucede esto?

Es un tema de dureza y de realidad. Muchas veces los que estamos en un club, jugadores, entrenadores... El peso de esta camiseta lo conocemos, somos un equipo que quiere ir al frente, atacar, tener el balón y tenemos que ser conscientes que estamos en una situación delicada y es el momento de apretar, pero apretar duro. Si eres capaz de ponerte en ventaja, no te pueden empatar, que no te pueden empatar. El equipo tiene que ser muchísimo más duro, dar un paso en fortaleza mental, en consistencia, en seguir el plan de partido que está establecido.

-- ¿Acepta que se equivocó en el once inicial al hacer el cambio de Marvin Angulo a los 20 minutos?

No, en el inicio lo que tratamos de hacer es que al equipo que hizo una gran primera parte en Herediano, potenciarlo, darle esa confianza. Nos está costando muchísimo progresar por fuera y en derecha y Sergio es muy joven, hace una tarjeta amarilla, tiene a Paradela, a Javon, entonces observo esa situación y decido dar ese cambio, porque además creo que es lo bueno para el equipo, se reestructura, crece y en la segunda parte logra llegar con mejores sensaciones. Lo que nos está faltando es esa dureza de equipo, control de partido, del momento.

-- ¿Por qué no utiliza a Kevin Espinoza?

Es decisión técnica. Nosotros perdemos ese líder por lesión que es Waston y necesito ese líder que es Guzmán atrás, es una decisión meramente técnica. Es un cielo de jugador, de persona, y lo que está haciendo es tratando de mejorar y crecer.