Adal Sánchez responde a ‘La Nación’ qué quiere ver de Saprissa FF en la casa de Alajuelense

Adal Sánchez no estaba contento con el resultado porque a nadie le gusta perder, y menos a él, siendo el técnico de Saprissa FF. Sin embargo, se sentía orgulloso de ver la manera en que sus jugadoras afrontaron el partido de ida de la semifinal del Apertura 2024 de fútbol femenino contra Liga Deportiva Alajuelense.

Siendo locales en el Colleya Fonseca porque la gramilla del Estadio Ricardo Saprissa está en pretemporada de cara al segundo semestre, las moradas perdieron el partido de ida por 1-3 contra las hexacampeonas nacionales.

Al atender a La Nación tras ese primer partido, el técnico de las moradas, Adal Sánchez, comentó que fue un juego muy difícil contra un muy buen rival.

“Nosotros propusimos, pero al final de cuentas cometemos errores. Me parece que un gol ahí nos condiciona un poquito, porque hubo una falta. Me parece que el arbitraje no estuvo tan claro en algunas decisiones, pero al final de cuentas enfrentamos a un buen rival y perdemos el partido”, dijo Adal Sánchez.

Técnico de Saprissa FF ve crecimiento en su equipo

Por parte de Saprissa FF, una de las jugadoras que sacó la calificación más alta fue la extrema Alisha Lindo.

“Alisha es una gran jugadora, es una jugadora muy joven, de proyección, ha venido haciéndolo bien durante todo el torneo. Es una jugadora que puede jugar de lateral, de extremo, por dentro, de 9. Ella tiene grandes condiciones y yo sé que va para buenas cosas”, expresó el técnico morado sobre esa futbolista de 15 años.

¿Qué quiere ver el domingo? “Igual, el mismo esfuerzo, intentando ir por el juego en todo momento como lo hicimos. A pesar de que sabíamos lo que enfrentamos, igual, verán a un Deportivo Saprissa que irá por el partido, esperando corregir errores para que no nos pase lo del jueves”, respondió Adal Sánchez.

Al hablar de lo que ha sido este torneo para la S, el estratega considera que independientemente de lo que ocurra este domingo en el Morera Soto, sus conclusiones son buenas.

“Yo digo que ha sido positivo, porque al final de cuentas en diciembre se cambia un poco la planilla y le tenemos que hacer frente al torneo con chicas muy jóvenes. Ustedes las vieron jugar y son chicas muy valientes, esforzadas, de muchísima proyección. Saprissa va por buen camino, es un buen presente, siempre lo he dicho y yo sé que estamos construyendo un buen futuro”, aseguró Adal Sánchez.

Carolina Venegas marcó el único gol de Saprissa FF en el juego de ida de la semifinal que ganó Liga Deportiva Alajuelense por 1-3. Fotografía: Marvin Caravaca.

Esa noche en el Colleya Fonseca, si bien es cierto que había familiares y amistades de las jugadoras, también llegaron aficionados de los dos equipos, a pesar de la lluvia.

“Creo que la gente se ha identificado con este Saprissa, lo ha venido haciendo así durante todo el torneo. Obviamente queríamos regalarles estar donde debe estar Saprissa, porque Saprissa Femenino debe estar en finales, pero estamos agradecidos con los que vinieron a apoyar”, subrayó Adal Sánchez.

Aficionados de Saprissa FF y Liga Deportiva Alajuelense estuvieron en el Colleya Fonseca. Fotografía: Marvin Caravaca

Las primeras finalistas del Apertura 2024 del fútbol femenino se conocerán este sábado, cuando se juegue el partido definitivo de la serie entre Sporting y Dimas Escazú, en la que las albinegras tienen una ventaja de 3-2. El partido será este sábado 22 de junio a partir de las 6 p. m. en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

El domingo a las 4 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto será el juego de vuelta entre Alajuelense y Saprissa FF. Las entradas cuestan ¢4.000 en 2x1 y pueden adquirirse en boleterialaliga.com, pero el propio domingo también estarán disponibles en las boleterías físicas de la Catedral.