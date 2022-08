Aarón Suárez revela secreto de su repunte con Alajuelense

Aarón Suárez es uno de los futbolistas que ha tenido más participación con Fabián Coito. (JOHN DURAN)

Partido a partido, Aarón Suárez permite detectar con facilidad que hoy por hoy es uno de los futbolistas con mejor rendimiento en Liga Deportiva Alajuelense.

Tomando en cuenta los cinco partidos del Apertura 2022 y los dos que ha jugado el club en la Liga Concacaf, el volante contabiliza 571 minutos en siete presentaciones y ha marcado tres goles.

“He jugado los siete partidos, contando los de Concacaf y físicamente me siento bien, me siento preparado, mentalmente también, creo que tengo un buen descanso, una buena alimentación y eso me ayuda a poder rendir en cada partido y en cada entreno”, expresó Aarón Suárez.

Él es el primero en admitir que estaba sumido en un bache, que lo hizo bajar su nivel, pero considera que eso ya quedó atrás y también revela cuál es el secreto de su repunte con Alajuelense.

“Para mí no ha sido casualidad lo que estoy viviendo ahorita porque he trabajado bastante, me he esforzado y estoy disfrutando más de cada partido, viviendo más del presente sin preocuparme más allá, porque después de la lesión que había tenido en febrero y después de que había jugado unos dos partidos y no lo había hecho tan bien. Creo que me presioné y empecé a cargar con más estrés del que tenía que cargar y eso me hacía no poder rendir al máximo”, confesó Aarón Suárez.

Apuntó que ahora trata de estar con el estrés adecuado, con el disfrute necesario y que trata de poner todo en una balanza para estar bien equilibrado para cada partido.

“Es lo más importante y me siento bien, siento que en cada partido estoy haciendo las cosas de la mejor manera, siento el apoyo del cuerpo técnico, de los jugadores y creo que eso es muy importante”.

Los goles empezaron a llegar de nuevo para Aarón Suárez y uno de sus objetivos es continuar por esa línea, porque sabe que anotar es vital en una posición ofensiva.

“Me ha ayudado mucho la familia, Eddy el psicólogo de aquí, yo voy como una vez al mes y a veces dos, tenemos unas charlas que me han ayudado bastante y creo que ha sido más que todo y también parte de las cosas que yo hago, que se le llama el trabajo invisible”, destacó.

Celso Borges destaca el repunte de su compañero, por el muchacho y por lo que ayuda a lo colectivo.

“Me alegra por Aarón, la verdad, es un muchacho que trabaja mucho antes de los entrenamientos y después, creo que la cabeza que tiene, esa mentalidad es lo que lo va a llevar a él a siempre mejorar”, comentó Celso Borges.

Mientras que Fabián Coito también tiene un buen concepto de Suárez: “Es un jugador joven, con muy buenas condiciones, que tiene uno contra uno, que interpreta muy bien lo que es jugar a perfil cambiado, que es recibir perfilado para ir en busca del delantero y jugar a las espaldas de los mediocampistas. Tiene un control de balón y un dominio de pelota muy bueno, que creo que lo distingue claramente de otras características que tenemos en el equipo y ha sido muy importante”.

El martes pasado, Aarón Suárez terminó prácticamente fundido en el partido contra Sporting FC, en el que la Liga iba perdiendo 2 a 0 y el equipo con carácter terminó empatando.

La Liga volverá a la cancha este sábado, cuando visite al Santos de Guápiles, a las 6 p. m., en el Estadio Ebal Rodríguez.

“Venimos con alguna carga de partidos desde que empezó el torneo, pero hacemos una buena recuperación, una buena alimentación y estamos puntita de pie para cada partido, para decisión del profe (Fabián Coito) y este partido no va a ser la excepción. Estamos listos, preparados para el partido contra Santos y poder sacar los tres puntos que es lo más importante”, subrayó Aarón Suárez.

Y agregó: “Santos en casa es un equipo difícil, un equipo complicado, también es una cancha complicada, pero esperamos sacar los tres puntos, sabemos que tenemos que sumar siempre en cada partido, más que es un torneo corto”.

Alajuelense marcha en la segunda posición del grupo B, con 10 puntos en cinco presentaciones; mientras que Santos tiene tres unidades.