Aarón Cruz y Ricardo Blanco recordaron sus pesadillas en medio de la alegría de Saprissa

Aarón Cruz y Ricardo Blanco se sienten identificados entre sí, creen que sus carreras de alguna forma ha tenido similitudes, sobre todo cuando les tocó vivir momentos difíciles, lejos de los elogios y los triunfos; después se consolidaron en el Saprissa y disfrutan de festejos. Uno de esos se dio este domingo en el Morera Soto, con el pase a la gran final.

En el compromiso de vuelta, Cruz tuvo un papel fundamental al detener un penal. Por su gran actuación recibió felicitaciones de todos sus compañeros, incluido Blanco, quien asegura que en el camerino hablaron sobre las características compartidas: disciplina, humildad y perseverancia.

“Fuimos pisoteados, pero hoy el rendimiento nos ayuda, siempre con humildad y la familia primero. Me siento identificado con Aarón, hemos pasado etapas similares, pero nunca perdimos humildad en buenos y malos momentos”, comentó Blanco a Radio Columbia.

El lateral empezó su carrera en Saprisssa, pero salió del equipo en 2012 y le tocó esperar varios años para volver. Estuvo en Belén, Herediano y recuperó su mejor nivel en Cartaginés, de donde dio el salto nuevamente al conjunto morado.

“La verdad es un sueño, me motivo solo, porque hace unos años estaba fuera de acá por malas decisiones y entonces aprovecho cada oportunidad. Tuve una lesión, pero me preparo, doy el máximo de mí, me siento feliz, aportando mi granito de arena”.

Aarón Cruz festejó el penal que le detuvo al manudo Daniel Arreola. (JOHN DURAN)

Ahora es el lateral derecho titular de los tibaseños, e incluso en algunos momentos le tocó jugar como izquierdo. Su ausencia se ve como una mala noticia para el equipo, como sucedió ante Herediano.

“Bendito Dios, me acuerdo que pasé etapas difíciles, cometí errores, soy sincero. Toqué fondo, pero eso me hizo madurar como persona y futbolista, hoy con los pies en la tierra, es fútbol y esto es de rendimiento, sin perder el norte”.

Cruz, por su parte, ha vivido entre los aplausos y las críticas. Sin embargo, en los últimos torneos se convirtió en el guardameta indiscutible y partidos como los de este domingo hacen que se gane la confianza de la exigente afición de Saprissa.

El guardameta le agradeció las palabras a Blanco y coincidió en la forma de ver su paso por las filas moradas.

“Le dije, es de los míos, de los que nos ha costado y hemos salido adelante, en ese aspecto, somos privilegiados de estar acá, y ahora con lo que viene”, comentó sobre lagran final ante Herediano, la cual se inicia este jueves a las 6 p. m.

Aarón tiene cuatro años en Saprissa, le tocó alternar la portería con diferentes colegas y ahora finalmente halló la estabilidad que en múltiples ocasiones ha sido tema de discusión en el equipo josefino. Pese a ello, el sancarleño no espera que la crítica desaparezca del todo.

“Agradecido con Dios por la fortaleza, es con Él que me he agarrado, me mantiene en pie, la crítica es normal, el portero lo debe saber llevar. El fútbol no tiene memoria, la labor es partido a partido, sabiendo que la labor del portero debe ser casi perfecta o perfecta. Mantener pies en el suelo y sabiendo que falta mucho trabajo”.