A Warren Madrigal se le empieza hacer costumbre anotar en las finales

Ver a Warren Madrigal correr con los brazos abiertos, gritar “gol” a más no poder, o festejar al estilo de Cristiano Ronaldo, como diciendo, “tranquilos, aquí estoy yo”, se está convirtiendo en una costumbre, especialmente en las finales.

Lo hizo este jueves al marcar dos veces contra Herediano y darle la victoria 1-2 a Saprissa. Madrigal también había dejado huella en el cierre del torneo pasado, con goles ante el mismo Herediano (en semifinales) y Alajuelense (en la Gran Final).

En el segundo partido de esa semifinal frente a los florenses, el conjunto saprissista ganó 2-0 y el primer tanto lo anotó Warren.

En la Gran Final del Clausura 2023 y tras estar abajo en el marcador 1-0 ante la Liga, el joven Madrigal devolvió la ilusión a los saprissistas al minuto 19 al anotar y empatar el marcador global 1-1. Después, Javon East y Luis Paradela sellaron la victoria 3-1, y Saprissa obtuvo el título 38.

Antes de iniciarse las semifinales del actual torneo, el joven de solo 19 años tenía dos partidos sin concretar, pero apareció en la etapa más importante del campeonato. Llegó el primer juego de la semifinal ante Cartaginés, y adivinen, Warren Madrigal volvió a sacudir las redes, marcando el segundo gol en el triunfo de su escuadra 0-2.

El jueves frente a Herediano se elevó en el área para anotar de cabeza a los 31 minutos del primer tiempo, y apenas arrancó la etapa de complemento, volvió a doblegar a Aarón Cruz.

“Tratamos de estar bien compactos y gracias a Dios Warren (Madrigal) estuvo muy atinado y pudo marcar. Ahora debemos cuidar el cero atrás en el siguiente partido, pero ir adelante y buscar los goles para conseguir ese tricampeonato con nuestra afición. Hemos trabajado muy fuerte para eso y no ha sido un torneo fácil para nosotros”, dijo Kendall Waston.

Warren Madrigal, delantero del Deportivo Saprissa, abrió el marcador a los 31 minutos de juego y en el segundo tiempo volvió a sacudir las redes. (MAYELA LOPEZ)

A Warren se le despierta el apetito goleador en las fases finales. Ya son seis las anotaciones del joven Madrigal, quien estuvo certero y dejó a su equipo con la ventaja.

Madrigal consideró clave el orden del equipo en la cancha y la unión para obtener la victoria en el Colleya Fonseca.

“Los goles me dan confianza y es mi respuesta al respaldo que me dan los compañeros y el entrenador. Ganamos, pero no hay que relajarnos; el juego más importante es el domingo y hay que plantearlo muy bien para buscar el título”, dijo Warren.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, elogió el trabajo de Madrigal y destacó que se ha ganado estar en la formación estelar. Quesada añadió que el muchacho busca las opciones para anotar, y fue muy bueno lo que hizo ante Herediano.

Otros factores que contribuyeron al triunfo de Saprissa fueron la concentración del equipo, a diferencia de lo que ocurrió con Orlando Galo, quien fue expulsado. Además, Kevin Chamorro respondió cuando fue exigido, realizando un par de buenas tapadas en el primer tiempo. Al cierre del juego, en el segundo tiempo, salvó a su equipo de un inminente empate, cuando Yeltsin Tejeda lo encaró; Chamorro achicó muy bien y desvió la pelota al tiro de esquina.

Saprissa ahora tiene la palabra, el balón está de su lado. Ganó el primer round y todo se decide el domingo a las 5 p.m. en su campo y ante su afición, como le gusta a los morados, quienes tratarán de liquidar y dejarse el tricampeonato.