A Natalia Mills le encantaría revalidar corona de Uncaf con Alajuelense ante la presencia de su familia

Natalia Mills es una de las referentes de Alajuelense, también es la capitana de la Selección Femenina de Panamá y es quien este sábado 9 de setiembre buscará conseguir el bicampeonato con la Liga, en la Copa Interclubes de Uncaf que se disputa en territorio canalero.

El partido está pactado para las 6 p. m. y será un duelo entre Tauro de Panamá y Alajuelense de Costa Rica, los únicos dos equipos que ganaron sus tres juegos en la fase de grupos.

“Será un partido difícil, puedo decir que después de los tres partidos es el más complicado, hay muchas compañeras de la Selección, (Tauro) es como un Alajuelense acá en Panamá, que tiene más de cinco jugadoras de la Selección, tiene una gran arquera como es Yenith Bailey. Va a ser un partido difícil, lo puedo decir, desde principio a fin”, comentó Natalia Mills en declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de la Liga.

Alajuelense tiene el firme propósito de ganar un título más. Las panameñas Kenia Rangel y Natalia Mills podrían celebrar en su país. (Prensa Alajuelense)

Pero Alajuelense llegó a esta competición internacional como el gran rival a vencer, porque aparte de ser las monarcas del área, ese pentacampeonato nacional que tienen las pupilas de Wílmer López llama la atención y denota la seriedad del proyecto.

“Yo creo que el equipo está capacitado para eso, somos campeonas de la Uncaf, tenemos muchísimos torneos y estamos ahí, peleando el liderato en el torneo. Hay un excelente grupo, estamos unidas y es simplemente luchar”.

Natalia Mills también dijo sentirse contenta, porque para ella es una satisfacción poder jugar acá en su casa.

“Que mi familia me vea sobre todo con el club que me ha abierto las puertas y yo siempre voy a dar lo mejor de mí, no tengo dudas de que las compañeras también y podemos ir por ese bicampeonato”.

Alexandra Pinell ansía bicampeonato de Uncaf con Alajuelense

Después de ganar el clásico contra Saprissa FF en Tibás, la Liga emprendió su vuelo a Ciudad de Panamá para hacer la defensa de su corona en la Copa Interclubes de Uncaf.

Su estreno en esta competencia fue con una victoria de 4-0 contra Olimpia de Honduras con anotaciones de Paula Coto, Alina Stahl, Viviana Chinchilla y Sheika Scott.

Alajuelense jugará la final de la Copa Interclubes de Uncaf Femenina contra Tauro, a partir de las 6 p. m. (Prensa Alajuelense)

Después, la Liga venció 1-0 al Sporting San Miguelito de Panamá, con un gol de la mexicana Carolina Miranda.

Mientras que las leonas dejaron el triunfo contra Somotillo de Nicaragua con un marcador de 3-0. Alina Stahl, Viviana Chinchilla y Sheika Scott fueron las anotadoras.

“El jueves nos costó un poquito en el primer tiempo, fue un poquito trabado y demás, pero ya en el segundo tiempo nos acomodamos, supimos hacer nuestro juego y cayeron las anotaciones”, apuntó la mediocampista Alexandra Pinell.

Además, dijo que lo mismo ocurrió contra Sporting San Miguelito, porque esa cancha sintética es difícil.

“No ayudaba tanto, pero creo que en parte nos ayuda para el campeonato nacional ahora que lleguemos, porque las que no han tenido tantos minutos han estado jugando bastante acá y creo que eso le sirve al equipo”.

Hace un año, las leonas de Alajuelense jugaron la final contra Saprissa FF y se dejaron la corona. Esta vez, la lucha por el título es contra Tauro, en Panamá.

