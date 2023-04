A Jeaustin Campos lo persiguen la gloria y las turbulencias

Jeaustin Campos, técnico de Herediano, no deja de vivir días de controversia. De hecho tiene un año y dos meses de estar rodeado por la polémica.

El caso más reciente lo presentó este viernes el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, que dio a conocer las sanciones tras disputarse la jornada 20 del campeonato y Jeaustin Campos fue uno de los más afectados.

El estratega recibió una sanción de cuatro partidos y una multa de ₡200.000, por lanzar agua a unos aficionados saprissistas.

Las controversias para Jeaustin se iniciaron el 26 de febrero del año pasado. Ese día fue despedido del Herediano por malos resultados después de haberlo hecho campeón. Sumó ocho juegos sin victorias, cinco empates y tres derrotas en el Clausura 2022. Hoy, acumula 11 partidos sin triunfo con los rojiamarillos, sumando de los aquella época con los tres que ha dirigido en su regreso al banquillo florense en este certamen.

“La historia de los entrenadores es estar con la maleta lista, así es el fútbol, una alegría, por una tristeza. El fútbol es de resultados”, dijo Jafet Soto en febrero del año pasado cuando Herediano anunció la salida de Campos.

El técnico pasó poco tiempo sin empleo, porque mes y medio después, el 12 de abril de 2022, Saprissa lo anunció como el nuevo timonel. En este lapso y hasta cerrar el 2022, Jeaustin laboró tranquilo y hasta logró el título 37 para Saprissa.

Todo cambió a inicios de este año cuando tuvo sus roces con Christian Bolaños, a quien no convocó en los primeros partidos del torneo.

El futbolista perdió protagonismo dentro del club debido a lesiones y a una transición generacional que Campos quería implementar. El tema explotó cuando los morados se impusieron 3-0 a Guanacasteca sin la presencia de Christian, de quien Jeaustin Campos dijo estaba lesionado, versión que la esposa del tres veces mundialista, Jazmín Salas, desmintió en redes sociales. Jeaustin Campos no se quedó sin responderle por la misma vía.

“No me interesa mentir, desde el martes hasta el domingo no entrenó, hasta este lunes empezó. Si no sabe con quién vive no es mi culpa”, indicó Campos en aquel momento.

Después vino un intercambio de mensajes en redes sociales entre Jeaustin y Bolaños que provocó la intervención de Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa.

“Me parece fatal eso, yo creo que los temas se deben hablar a lo interno y no creo que sea una buena práctica, para nada, que se usen las redes sociales para ese tipo de cosas”, opinó Juan Carlos Rojas.

Cuando estuvo en Saprissa, Jeaustin Campos tuvo diferencias con Christian Bolaños y ambos trasladaron sus molestias a las redes sociales. (Rafael Pacheco Granados)

Luego Jeaustin tomó la decisión que al parecer molestó a Aarón Cruz y lo hizo descartar la oferta de renovación con Saprissa y firmar contrato con Herediano.

Aunque Cruz tenía más de tres años de ser el estelar, el técnico le dio la titularidad a Kevin Chamorro. Esta determinación también alejó a Cruz de la Selección, donde no volvió a ser convocado y quedó fuera del Mundial 2022.

Las polémicas apenas llegaban al punto de ebullición y luego del 3 de febrero de este año, tras el clásico ante Alajuelense en el Estadio Ricardo Saprissa, la emprendió contra Juan Gabriel Calderón, árbitro del partido.

Lo calificó de “incompetente” y señaló que los réferis nacionales no dan la talla y que por eso son un desastre a nivel internacional.

Luego de estas declaraciones se filtraron mensajes de árbitros en su chat de Whatsapp sobre Jeaustin Campos y la urgencia de no tolerarle nada más.

La bomba que le estalló al técnico en sus manos se presentó el 28 de marzo: ese día Saprissa lo despidió, luego de que Javon East lo denunciara por racismo ante la Asociación de Jugadores Profesionales de Costa Rica (Asojupro).

El último caso se dio el domingo anterior, pero ahora en la acera de los heredianos, luego del encuentro contra Saprissa.

Al finalizar el compromiso y cuando se dirigía al vestuario, Jeaustin le lanzó agua a unos aficionados que estaban en la gradería sur del Estadio Ricardo Saprissa. La acción fue grabada posiblemente por otro aficionado y casi de inmediato se hizo viral en redes sociales.

Incluso, al momento de la conferencia de prensa pospartido ya se había difundido, al punto de que fue parte de las preguntas para el técnico. Campos aseguró que le habían lanzado un escupitajo y que él respondió tirando el agua contra la pared para asustar al aficionado, pero jamás contra él. De igual forma, el Comité Disciplinario no dejó pasar lo sucedido y lo castigó con cuatro partidos y una multa de ₡200 mil.