A Jeaustin Campos le falta Alajuelense después de dirigir en Saprissa, Cartaginés y Herediano: ¿lo cree imposible?

Jeaustin Campos dirigió su último partido como técnico de Herediano el fin de semana anterior ante Guanacasteca. (Jose Cordero)

Jeaustin Campos ya dirigió a Saprissa, Cartaginés y Herediano; solo le faltaría Alajuelense. Sin embargo, él siempre ha tenido una relación ‘especial’ con los manudos, ya que en el Morera Soto lo identifican como saprissista por todos los costados. Ante esto surge la duda: ¿dirigiría Campos a la Liga?

Pese a que recién salió del Herediano, el último timonel campeón nacional fue claro en que él jamás se negaría a una oportunidad en Alajuelense; de hecho, considera que este último campeonato le sirvió para que la opinión pública dejara de ligarlo fuertemente al Saprissa, pese al gran cariño que le tiene a la institución tibaseña.

“Yo creo que de los que más ganó con el título fui yo. El club ganó en el centenario, pero yo siento que Jeaustin Campos ganó más que un campeonato, el ser campeón con un equipo que es rival del club al que la afición me ligaba siempre te dice cosas. El haber logrado este campeonato como se logró habla mucho de lo profesional, honestos y responsables que fuimos”, afirmó.

De hecho, el ‘DT’ agregó que tienen conocidos liguistas que ahora lo ven con buenos ojos.

[ Jeaustin Campos se confiesa después de su abrupta salida del Herediano ]

“Afortunadamente o desafortunadamente la final fue contra Saprissa, el cual es un equipo al que le guardo un cariño enorme, que le tengo un aprecio, pero le ganamos y de forma profesional. La mayor cantidad de amigos y no amigos liguistas pues me dicen que ojalá algún día esté ahí (risas)… Ahora, me ven neutro. Este campeonato enseñó que soy profesional y honesto. El liguismo lo ha reconocido”, declaró.

Al consultarle directamente si ve en Alajuelense una posibilidad, el entrenador fue enfático que si es una propuesta seria y con condiciones jamás se negaría la posibilidad de trabajar.

“Yo no sé si ellos conmigo, pero yo jamás la vetaría porque el trabajo es una bendición. Yo intentaré hacerlo de la mejor forma en donde quiera que esté. Como te digo, después de este título con Herediano creo que se me valora más por mi profesionalismo”, finalizó.

Campos ha conseguido el campeonato con Saprissa y Herediano.

El estratega ya ha demostrado que es capaz de dejar las diferencias que algún día tuvo atrás para así buscar el bien de la institución en que esté.

Por ejemplo, en Herediano, Campos tuvo que dirigir a Jonathan McDonald, futbolista con el que tuvo varios cruces de palabras polémicos en el pasado, cuando el delantero estaba en Alajuelense y Jeaustin en Saprissa.

[ Así es la relación entre Jeaustin Campos y Jonathan McDonald: un duelo que en el pasado sacó chispas ]

“Yo creo que el futbolista cuando somos rivales siempre y cuando haya honestidad en la profesión, todo se vale, cuando se es compañero o estamos del mismo lado, todo se vale también. Acá es uno más, no hay distinción ni para arriba ni para abajo. Jonathan ha trabajado muy profesional, la verdad nos sentimos a gusto con su trabajo, con su esfuerzo del día a día y sus entrenamientos aunque no juegue. Como a todos se lo he dicho: ‘No importa el cuándo sino el cómo voy a llegar a cuando se dé esa oportunidad’ y él lo ha entendido muy bien”, enfatizó sobre el tema en una entrevista con La Nación en octubre pasado.