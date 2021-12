A Iñaki Alonso le interesa poco si Saprissa es el dueño de la pelota

Si Mariano Torres se recupera, ¿pensaría en colocarlo en lugar de Marvin Angulo?

De Mariano y Ricardo Blanco no les puedo decir mucho más. Tenemos que estar esperando hasta última hora, pero lo que sí tenemos claro es que si dan el paso adelante, estarían en convocatoria y si tuviéramos dudas, no debemos arriesgar. Va a depender de cómo estén ellos. Para un entrenador tener opciones siempre supone plantear el partido de otras maneras, de tener opciones en el banquillo, variantes en el propio once. Ojalá que Mariano pueda estar, que Marvin nos siga dando el rendimiento que nos está dando. Había un entrenador ilustre que decía que los buenos jugadores tienen que jugar juntos, entonces sería buenísimo para el equipo.

¿Cuál Saprissa veremos en la vuelta?

Para este tipo de partidos hay que ser muy aséptico, poco emocional, sobre todo en cómo planteas el trabajo, en cómo entrenas durante la semana, porque la clave está ahí. Si te desvías en tu trabajo, en tu emoción, si crees que ya está el partido cerrado de alguna manera, pues corres el peligro que todo eso se vuelva en tu contra. Tenemos más claro a qué jugamos, la propuesta, es un equipo que maneje muchos registros y lógicamente si somos capaces de hacer ese gol la eliminatoria, no va a estar nunca sentenciada, pero se va a poner muy de cara. Pero ese gol es la intención del equipo, el objetivo de siempre, de ser un equipo reconocible, mirar la portería contraria, sabiendo que vamos a un campo complicado, sabiendo que jugamos ante el líder de la competición. La clave es que estamos cero a cero y debemos jugar un partido.

¿Cómo no caer en el exceso de confianza y cómo trabajar la parte mental?

Sobre todo en lo que estamos insistiendo, tratar de centrar al equipo en la tarea, en el plan de partido, en lo que hicimos la semana pasada para preparar el partido.Vivir el presente con una exigencia máxima porque el fútbol y los deportes y la competición, todos sabemos que se dan gestas, situaciones inesperadas, a mí me preocupa ver al equipo centrado, enchufado y ese mensaje que dan en el día a día, creo que nos tranquiliza.

¿El Saprissa que quiere ver es un Saprissa con posesión de pelota?

Identifico lo que a mí me gusta, lo que me llena, que es que mi equipo sea protagonista, pero no en la posesión de la pelota, la pelota la puede tener cualquier equipo de primera división, lo que pretendo es que mi equipo maneje distintos registros, que entienda el juego, que sea capaz de identificar cuándo nos interesa correr, tener el balón, dormir un partido, apretar alto, cuándo nos interesa estar en bloque medio. Eso hace ser al equipo más rico tácticamente, hace que los jugadores deban poner mucho de su parte para interiorizar, aprender muchas claves del partido y lo que manda es el verde, los once, la pelota. En las pizarras no he visto ningún entrenador que haya perdido un partido, la clave es cómo pasas del papel o pizarra a la acción y lo que quieres ver en el verde.

¿Cómo ha sentido la adaptación del equipo a la cancha sintética y qué es lo que más le preocupa de eso?

Al equipo en campo sintético le veo bien, solemos ir una vez a la semana, estamos adaptados, no entrenamos ahí y tampoco las dimensiones van a ser las del estadio de Herediano, pero no es excusa. Nosotros tenemos que ir a sacar esa eliminatoria, lógicamente a manejar bien los tiempos y ser inteligentes, pero con un objetivo ambicioso de tratar de ganar.

¿Qué ha hecho distinto para que Marvin Angulo recupere su mejor versión?

La verdad para mí Marvin desde que he llegado ha sido un reto que me puse, igual que me he puesto con varios jugadores, analizas trayectoria, sobre todo potencial y virtudes, y veía que era un jugador con fútbol, que piensa rápido, que lee bien el momento con balón e incluso sin balón. Trato de retarle, porque creo que es un jugador que su mejor versión se acerca a cuando es capaz de trabajar sin balón. Ahí crece porque se hace consciente y con el balón puede marcar diferencias. Los dos hemos sabido que era un momento importante del equipo y siempre se ha mostrado cercano y ha querido ayudar al equipo.

¿Cómo revertir el mal rendimiento que ha tenido el equipo como visitante?

Lo primero es que hay una gran diferencia, sabemos que es una semifinal, es una eliminatoria y sabemos qué comportamientos nos va a exigir Herediano, por tanto, en ese aspecto no estoy preocupado. Creo que como dije hace tiempo, vamos a estar a la altura de la eliminatoria, del líder, y pienso que lógicamente Herediano querrá llevar el partido al plan que les interese, pero nosotros debemos ser inteligentes y sobre todo tener esa ambición para poder ganar el partido.