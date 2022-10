A Bryan Ruiz le pegó más duro la eliminación de Alajuelense que la nostalgia del final de su carrera

“Se acaba un sueño que empezó hace muchos años de jugar fútbol en Costa Rica y lastimosamente tiene que terminar así. Todo tiene su inicio y su final y duele haber quedado eliminado”, manifestó Bryan Ruiz, al sudar por última vez la camisa de Alajuelense en partidos de campeonato nacional.

En medio del trago amargo por la derrota de Alajuelense en la casa de Saprissa, el capitán rojinegro dijo que ese resultado le duele mucho, porque la Liga es el equipo que tiene en el corazón y que como manudo bien sabe el peso de los clásicos.

“Duele mucho, queda algo más por qué luchar en esta temporada y queremos terminar bien estos últimos partidos”, mencionó, en alusión a la final de la Liga Concacaf que Alajuelense disputará contra Olimpia de Honduras.

Al consultársele sobre sus momentos más significativos en el fútbol nacional, no lo pensó dos veces: “En Costa Rica creo que todos los títulos que gané”.

”Inicié en 2003, pude ganar un título nacional, el de Uncaf, Concacaf, regresar y ganar la 30 y la Liga Concacaf. Creo que me quedo con esos recuerdos y espero cerrar mi carrera con un título más, una final internacional que tenemos en diez días, que vamos a hacer todo lo posible por ganarla”.

Ruiz daba declaraciones y tenía el corazón hecho un puño, sintiendo una mezcla de tristeza y nostalgia.

“Es duro quedar eliminado en una semifinal. Independientemente de que se acabe mi carrera, eso es lo que más me duele. Sobre lo demás yo creo que ya me he venido preparando y da cierta nostalgia. Es parte de... Pero con el resto nos ganamos la oportunidad de estar en una final internacional y ahora es lo que vamos a pelear por poder ganar”.

Insistió en que para él es duro terminar su carrera en Primera División con una derrota, con una eliminación, pero también lo ve como parte de lo que encierra el deporte en sí.

“El fútbol me ha dado demasiadas cosas lindas desde el 2003 que debuté profesionalmente en la Liga, hasta ahora que termino mi carrera profesional en Costa Rica”.

E insistió en ese pensamiento que no sale de su mente: “Yo me he venido preparando para este final de mi carrera, pero lo que sí me duele es la eliminación, también por la afición que merece más títulos”.

”Todavía queda para la despedida, del campeonato nacional fue esta. Hice mi mejor esfuerzo aquí en la Liga a nivel nacional y algunas cosas buenas se hicieron, se ganaron. Me hubiera gustado que fueran más títulos nacionales, creo que tocó así. No me arrepiento de nada porque di mi mejor siempre esfuerzo en todo y agradecerle a quienes siempre me han apoyado”.

El último partido de Bryan Ruiz en el fútbol nacional fue el clásico, en el que Alajuelense quedó eliminado. En Tibás, muchos lo despidieron entre silbidos, otros lo aplaudieron y el presidente del Saprissa dijo que el club le tiene una placa como reconocimiento a la carrera de una leyenda. (Rafael Pacheco Granados)

En Alajuelense le plantearon la opción de que al retirarse como futbolista, continúe ayudando al equipo desde algún otro ámbito. Sin embargo, el ‘10′ prefiere esperar un tiempo para capacitarse.

“Yo soy una persona que no quiero tomar un puesto si no estoy preparado 100% y que sea un jugador que jugó muchos años afuera, muchos partidos de Selección y todo, creo que eso no me garantiza que vaya a ser bueno después del fútbol como entrenador o como gerente, o alguna función ahí”, respondió ante una consulta de La Nación.

Bryan Ruiz confesó que su plan es prepararse bien y que estudiará mucho el fútbol después de retirado; pero de momento se centra en este par de semanas que le restan con Alajuelense y el Mundial de Qatar.

“Ya hemos ido recorriendo camino en ese sentido, pero no es como retirado de una vez. Se lo he dicho a quienes me han insinuado que quieren que siga de cierta manera ayudando en algunas cosas, que será uno o dos años de preparación intensa y ya veremos qué me depara el futuro, sea en la Liga o sea en otra institución”.

Quisiera resaltar la carrera de una leyenda: @bryanruizcr. Gracias por tus imborrables aportes al fútbol de 🇨🇷, no solo demostrando calidad sino también clase. De parte del Saprissa tenemos una placa q te entregaremos honrando tu legado. ¡Gracias Bryan! 👏🏼👏🏼🇨🇷🔴⚫️ — Juan Carlos Rojas (@presimorado) October 15, 2022

Después de este golpe fuerte que se llevó Alajuelense en la semifinal ante Saprissa, el capitán dijo que el equipo tendrá un par de días para refrescar y volver al trabajo.

“Hay que preparar esos dos partidos tan importantes para nosotros, es una final internacional, con un rival muy destacado. Después, prácticamente seguido es el viaje al Mundial, una semana después. Queda mes y medio de cosas muy importantes también para el cierre de mi carrera, de esta temporada y voy a prepararme para cerrar de la mejor manera”.

De lo que sí está seguro es que en algún momento estará haciendo algo en el fútbol nacional, pero hoy lo que siente es tristeza.

“Aquí en la Liga se exigen campeonatos y se lucha por eso. Cada vez que uno queda eliminado en un torneo es frustrante y es un fracaso que hay que reconocer. Para nadie es un secreto que a la Liga le han costado mucho estas etapas hace rato y definitivamente que ojalá Antonio (Solana), con lo mucho que avanzó Agustín (Lleida), tome muy buenas decisiones para que la Liga pueda cambiar eso”.

Ruiz considera que no es tan fácil decir un motivo exacto que explique esos tropiezos de la Liga en los intentos de ser campeón nacional.

“Esta vez no pasó, pero hemos sido líderes generales y eso demuestra que durante la temporada regular el equipo lo hace muy bien y en las etapas finales es que ha fallado”.

”Hay que seguir trabajando. Agustín avanzó bastante en muchas cosas y ojalá que Antonio pueda mejorar ese avance para que al final se cierren esos momentos duros y se empiecen a ganar más títulos”.

Su criterio es que la línea de Antonio Solana va en una línea similar a la de Lleida, solo que él trae “cosas diferentes que espero ayuden a mejorar en lo que le falta a la Liga para cerrar esas etapas finales en títulos”.

“Al final él está conociendo mucho cómo funciona la Liga y cómo está todo para que tome decisiones para la próxima temporada, que ojalá sean las correctas para la institución”, finalizó.