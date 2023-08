A Andrés Carevic lo sorprendió la pregunta que nadie le había hecho como técnico de Alajuelense

Después de la victoria de Alajuelense por 1-2 contra Pérez Zeledón en San Isidro de El General, Andrés Carevic dijo que antes de responder las preguntas en la rueda de prensa de rigor quería agradecerle a la afición de la Liga por llenar el estadio, porque con facilidad detectó que el liguismo era mayoría ahí.

“Estamos muy agradecidos con ellos porque necesitamos ese apoyo y nos lo están dando, tanto de local como de visitante. Venir acá, con lluvia y todo, hicieron el viaje hasta acá para apoyarnos”, apuntó el timonel manudo.

Una vez dicho eso, comenzó a responder las diferentes consultas, pero la última que le formuló el periodista Federico Calderon de Tigo Sports le llamó la atención, porque confesó que nunca nadie se la había hecho. Así que a la hora de redactar este artículo, empezamos por esa pregunta en particular.

- De 2019 a la fecha, a Alajuelense han ingresado cerca de $5 millones por venta de jugadores, y a excepción de Aubrey David, los otros jugadores que se fueron han estado con usted y también ha sido por usted. ¿Cómo lo toma?

- Con respecto a mi gestión en el club es la primera vez que me preguntan eso, nunca lo han hecho y agradecido por valorar esa parte de nuestra gestión, no solo mía, sino del cuerpo técnico, de venimos acá, trabajamos duro, potenciamos a los jugadores de este club, de este país y se han vendido al exterior a muchos jugadores.

“Hablar de Ariel Lassiter, de Jonathan Moya, Alonso Martínez, el préstamo de Jurguens Montenegro a Bolivia, de Josimar Alcócer, de Brandon Aguilera y me pone muy contento que bajo la gestión, ellos han podido tener un lugar para ir a la parte internacional y que al club le haya ingresado mucho dinero y valorar esa parte, que ellos siguen creciendo, ganan un mejor contrato, que van a jugar a Europa para seguir creciendo futbolísticamente.

“Trabajamos y es nuestra responsabilidad. Esos jugadores van a representar a Costa Rica, van a representar a la Selección y para nosotros es muy importante trabajar con ellos para que el día de mañana, Costa Rica pueda ser muy competitiva a nivel de selección, con todos los jugadores que han salido del país”.

- ¿Qué puede decir de la expulsión y del partido en sí?

- Con respecto a la expulsión, es la primera que tenemos desde hace bastante, pero no puedo entrar en detalles, es parte del juego y ya lo valorarán, si fue o no fue la expulsión. Con respecto al partido, como se dio, nosotros valoramos que dejamos a Guillermo Villalobos por el juego aéreo, sabíamos que Pérez empezó a tirar mucho el balón desde la mitad de la cancha al área, o de táctica fija y entonces mantuvimos la genética de altura para defender el partido de esa estrategia que implementó Pérez.

- ¿Cómo se van a administrar las cargas de Carlos Mora, Johan Venegas y Doryan Rodríguez?

- A medida que vamos valorando cómo evolucionan podrán jugar. No lo sabemos de cuánto tiempo exacto. Ahora tenemos una semana larga, no tan larga que digamos, porque son cuatro días y el viernes enfrentamos a San Carlos. Ahí valoraremos cómo están todos para nuevamente poder armar el mejor once. Tenemos una plantilla muy competitiva que cualquiera de nuestros jugadores pueden ser titulares y eso es lo que estamos valorando. El que esté mejor, el que se recuperó y puede ser la estrategia del partido, jugará.

- ¿Cuánto les sonríe la victoria?

Está planificado para este semestre. Fue el sexto partido en 16 días y jugamos con un hombre menos casi 70 minutos. Hay que valorar el gran esfuerzo que hizo el equipo, felicitarlos a todos por el gran esfuerzo que hicieron. Fue un triunfo importante en esta cancha que siempre es difícil, con un hombre menos. Valorar el gran esfuerzo de todos por haber sacado los tres puntos y por seguir sumando hacia arriba.

- ¿Qué tanto le preocupan esos minutos en los que parece que el partido se les puede complicar o fue producto de quedar con un jugador menos?

- Valorando más o menos lo que pasó en el partido, cuando estábamos once contra once no habían tenido ningún chance de gol. Eso condicionó el partido. Estábamos jugando de visitante, con un hombre menos y fueron muchísimos minutos con un hombre menos. Es lógico que ellos se fueran al ataque, pero nos defendimos bien. Metimos un gol con un hombre menos y nuevamente felicitar a los jugadores.

- ¿Cuánto cambió el partido por la expulsión?

Claro que jugar tanto tiempo con un hombre menos y que sea el sexto partido en 15 días claro que nuestro equipo tenía que hacer un desgaste muy importante y por eso se reflejó que Pérez adelantó las líneas para complicar el partido. Hicimos un gran esfuerzo, felicitarlos nuevamente.

- ¿Seguirá la rotación?

- Hay que ver la semana, planificar en la semana el tema de cargas, recuperar a todos y tomar decisiones para jugar con San Carlos en casa. Todos los jugadores están para ser titulares y le ha tocado jugar a uno y a otro y el equipo sigue ganando y sigue avanzando.

- ¿Cómo ha trabajado la defensa con muchachos bastante jóvenes y se han visto bien, recibiendo pocos goles?

- Qué bueno que no solo la defensa, sino el equipo cuando no tiene el balón, todos tienen que defender y eso es algo muy importante para nosotros, que llevamos pocos goles en contra. Es importante para nosotros y seguir trabajando como lo venimos haciendo, muy duro en la exigencia del día a día de trabajo, no solo en defensiva, sino en lo integral. Eso es acorde a todo el equipo, del gran esfuerzo para defender nuestro arco.

Así va el Apertura 2023 Copiado!

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.