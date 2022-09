50 ‘cracks’ de Saprissa que dejaron huella en 50 años del Ricardo Saprissa

El Deportivo Saprissa celebró los 50 años de su “Cueva”, el Estadio Ricardo Saprissa, inaugurada el 27 de agosto de 1972.

Desde ese día, la “Cueva” registra 1.518 partidos (según datos del estadígrafo Cristian Sandoval), desglosados en 1.123 compromisos de Primera División, 35 de Copa, 298 internacionales y 62 en los cuales la Selección Nacional tiñó las graderías de rojo.

Muchos jugadores mostraron su calidad en la gramilla del Ricardo Saprissa a lo largo de estos 50 años, por eso me plantee el ejercicio y el reto de elegir los 50 futbolistas que dejaron huella en Saprissa desde 1972 hasta la fecha.

Para escoger a estos “cracks” morados consideré los logros de cada uno, como títulos, goles y su trascendencia en el club tibaseño. A final, también es cuestión de gustos.

Queda claro también que la lista es subjetiva, a criterio del autor de la nota. Por eso algunos estarán de acuerdo con los nombres, para otros falta gente, pero son solo 50 para conmemorar los 50 años de la “Cueva”. El orden en que los presento, no tiene mayor importancia.

Los 50 “cracks”

1. Eduardo “Flaco” Chavarría: Fue el primer costarricense en marcar un gol en el Estadio Ricardo Saprissa. Fue el 27 de agosto de 1972 ante el Comunicaciones de Guatemala.

Eduardo "Flaco" Chavarria quien marco el primer gol morado en la inauguracion del Estadio Ricardo Saprissa en 1972. El "Flaco" falleció el 20 de julio del 2018. (Carlos Borbon)

2. Juan Gutiérrez: Fue el mejor portero de Saprissa en la década de 1970, ganando varios títulos, incluido el hexacampeonato (1972-1977).

3. Edgar Marín: Es el jugador con más títulos en la Primera División. Alcanzó en 1977 la docena de títulos, los consiguió en (1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 y 1977). Marcó 154 goles con Saprissa.

4. Odir Jacques: Logró cinco títulos con Saprissa de 1972 a 1977. El brasileño es el segundo mejor goleador extranjero en el club morado con 49 tantos.

5. Miguel Angel Mansilla: Campeón con Saprissa en 1977 y logró el cetro de la Fraternidad Centroamericana en 1978. El uruguayo es el quinto mejor goleador extranjero en el club morado con 34 goles.

6. Marco Antonio Rojas: Considerado por muchos como el mejor portero en la historia del Saprissa. Con los morados fue monarca nacional en 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 y 1982. Fue la elegancia bajo los tres tubos.

Marco Antonio Rojas era todo un espectáculo. La gente decía que pŕacticamente volaba al lanzarse por el balón. (Archivo LN)

7. Carlos Solano: Ganó cinco títulos con Saprissa, tres títulos del istmo y fue goleador nacional en 1976.

8. Gerardo Solano: Logró los seis títulos seguidos con Saprissa entre 1972 y 1977. Fue el máximo anotador del hexacampeonato con 57 dianas. Disputó 227 partidos con Saprissa y marcó 72 tantos en su carrera con los tibaseños.

9. Asdrúbal “Yuba” Paniagua: Inició su carrera profesional en 1970 a sus 19 años con Saprissa. Fue parte del conjunto morado en cinco de los seis campeonatos consecutivos que ganó desde 1972 hasta 1977.

10. Hernán Morales: Entre los grandes protagonistas del Saprissa que poseen el récord nacional de los seis campeonatos consecutivos entre 1972 a 1977. Jugó todos los partidos en ese exitoso período. También alcanzó dos cetros de la Fraternidad Centroamericana (1972 y 1973).

11. Francisco Chico Hernández: Jugó durante 16 años con el Deportivo Saprissa y ganó 10 títulos. Debutó en primera división en 1967, cuando tenía 17 años.

12. Fernando El Príncipe Hernández: Fue titular en la media cancha morada de 1965 hasta mayo de 1978, año en que se retiró al lograr el sexto campeonato consecutivo de Saprissa y el número 11 de su carrera deportiva.

Edgar Marín, Carlos Solano y Fernando 'El Príncipe' Hernández, con el legndario Pelé, cuando el Santos de Brasil vino a Costa Rica.

13. Manuel Gerardo “Puro” Ureña: Un perro de traba. Logró tres títulos con Saprissa y formó parte del equipo que logró seis títulos seguidos.

14. Carlos Santana: Pequeñito de estatura, pero enorme en fútbol: técnica, movilidad, picardía y un gran salto. Campeón en un total de 7 ocasiones (1973-1974-1975-1976-7197-1982-1988). Con Saprissa disputó 404 partidos de campeonato local.

15. Alexandre Guimaraes: La inteligencia en la media cancha. Llegó a Saprissa en 1982. Se proclamó campeón de las campañas 1982, 1988 y 1989, así como de la Copa Camel, torneo amistoso en su edición de 1985.

16. Róger Flores: Un señor, líder, recio en la marca, elegante al salir jugando. Llegó a Saprissa en 1987 procedente de Alajuelense y fue el capitán del equipo. Con Saprissa, ganó dos torneos 1988 y 1989.

17. Evaristo Coronado: No perdonaba en el área. Marcó 181 goles en Primera División. Es el máximo artillero en la historia de Saprissa. Fue el mejor anotador de Saprissa en las temporadas de 1981 y 1988. Consiguió los títulos de campeón de 1982, 1988, 1989, 1994 y 1995. Mejor anotador del club en la Primera División tica, con 148 tantos entre 1981 y 1995.

Evaristo Coronado, sin duda todo un ídolo entre los aficionados morados.

18. Adonis Hilario: Ganó tres títulos nacionales y uno de la Concacaf. El brasileño es el extranjero del Saprissa con más goles con 63, entre 1988 y 1993. Era un deleite verlo gambetear y festejar goles bailando samba.

19. Vladimir Quesada: Un peón infatigable de área a área. Jugó 15 temporadas con Saprissa de 1985 al 2000, ganó seis títulos con Saprissa, dos Copas de Campeones de la Concacaf y un torneo Grandes de Centroamérica.

20. Benjamín Mayorga: El coraje indígena hecho fútbol. A nadie le negaba el pie. Ganó cuatro campeonatos nacionales, así como dos títulos de la Copa de Campeones Concacaf con Saprissa.

21. Enrique Díaz: Espectáculo, show man. Estuvo en Saprissa durante 12 años consecutivos y sumó cuatro títulos.

22. Adrían Mahía: Un matador. Disputó 98 partidos en el torneo nacional, en el que hizo 47 goles. Es el tercer extranjero con más goles en Saprissa y logró un título con los morados.

23. Alejandro Larrea: Llegó a Saprissa en la temporada 1997-1998 y fue el máximo anotador del torneo con veinte tantos, además campeón con los morados. Logró el cetro en 1998-99 y el Torneo Grandes de Centroamérica de 1998. Es el sexto extranjero con más goles en Saprissa con 20.

24. Roy Myers: Quien lo haya visto jugar sabe por qué le decían El Maravilloso. ¡Qué gambeta! Consiguió dos cetros nacionales consecutivos de las campañas de 1993-94 y 1994-95, así como los títulos internacionales de la Copa de Campeones de la Concacaf en sus ediciones de 1993 y 1995.

25. Óscar Ramírez: De esos volantes que hacen realidad el “tome y voy” portoda la cancha. Estuvo en dos periodos con Saprissa: de 1993 a 1995, y desde 1997 a 1999, logró cuatro títulos. Además obtuvo la Copa de Campeones de la Concacaf en 1993 y 1995 y el Torneo Grandes de Centroamérica en 1998.

26. Juan Cayasso: Armaba, asistía, anotaba... Qué más. Jugó con Saprissa en dos períodos, entre 1988 y 1990 y de 1993 a 1995. Ganó cuatro títulos con los morados en 1988, 1989, 1994 y 1995. También ganó un cetro de Concacaf en 1993.

27. Rónald González: Nació grande. Llegó siendo un chiquillo y jugando como experimentado. Logró seis títulos con Saprissa: 1989, 1994, 1995, 1998, 2004 y 2006. Ganó dos cetros de Concacaf en 1993 y 1995.

28. Mauricio Wright: No cualquier delantero rival lo pasaba. Con Saprissa ganó tres títulos locales 1994, 1995 y 1998 y dos de Concacaf 1993 y 1995.

29. Wálter Centeno: Nada qué decir. Todo lo dijo en la mediacancha. Logró nueve títulos con Saprissa, sumó un título de la CONCACAF y un tercer lugar en el Mundial de Clubes FIFA Japón 2005.

Sin duda alguna, Wálter Centeno es uno de los mayores ídolos de los saprissistas, quienes lo llaman el "Rey Paté". (Rafael Pacheco Granados)

30. Christian Bolaños: Picardía inagotable. Aún hoy, siendo un veterano, marca diferencia. Siete títulos de campeón nacional, una Supercopa, una Copa Uncaf, una Concacaf, una Liga Concacaf. Ganador del “Balón de Bronce” en la Copa Mundial de Clubes 2005.

31. Víctor Cordero: Un caballero en la cancha: fuerte pero limpio. De esos que ganan títulos y lideran sin aspavientos. Cuatro veces campeón de Primera con Saprissa 1994, 1995, 1998 y 1999. Dos títulos de la Concacaf 1993 y 1995, dos subtítulos interamericanos 1994 y 1996 y un cetro del Torneo “Grandes de Centroamérica” 1997-98.

32. Gabriel Badilla: El corazón de Saprissa; un zaguero aguerrido. Obtuvo nueve títulos 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, Invierno 2007, Verano 2008, Verano 2010, Verano 2014, Invierno 2014 e Invierno 2015. Un Torneo de Copa (2013), una Copa de la Uncaf (2003), otro de la Concacaf (2004-2005) y un tercer lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA.

33. Erick Lonis: El rey del achique en la portería morada. Temido por los penaleros. Cuatro veces campeón nacional (1993-94, 1994-95, 1997-98 y 1998-99), dos cetros de la Concacaf (1993 y 1995) y dos subcampeonatos interamericanos (1994 y 1996).

34. Jervis Drummond: Un atleta en la banda derecha o la zaga. Jugó toda su carrera para Saprissa, ganando cinco campeonatos nacionales y dos Copas de Campeones de la Concacaf. Fue parte del equipo que jugó el Mundial de Clubes del 2005.

35. Gerald Drummond: Alajuelense no olvidará a este velocista del ataque. Ganó cuatro campeonatos nacionales y dos Copas de Campeones de la Concacaf. Fue parte del equipo que jugó el Mundial de Clubes del 2005.

36. Celso Borges: Mucho título y calidad en poco tiempo. Logró cinco títulos con Saprissa y jugó 97 partidos con los morados.

37. Douglas Sequeira: Por Saprissa este contención se jugaba la piel. Ganó dos títulos con Saprissa y la Copa de Campeones de Concacaf 2005.

38. Gilberto Martínez: Es considerado un ídolo entre la afición morada. En el país solo jugó con Saprissa, con el que debutó en el año 2000 y disputó 68 encuentros. Qué calidad de zaguero: veloz y técnicamente superior a la mayoría de defensores.

39. José Francisco Porras: El campeón de la perseverancia. El arquero esperó su momento y ganó nueve títulos con Saprissa (2003-04, 2005-06, 2006-07, Invierno 2007, Verano e Invierno 2008), Además de la Copa Interclubes de la Uncaf 2003 y la Copa de Campeones de la Concacaf 2005. Fue parte del equipo que jugó el Mundial de Clubes del 2005.

Una fotografía histórica. Este fue el plantel titular del Deportivo Saprissa, de Costa Rica, que se consagró en el tercer lugar durante el II Mundial de Clubes de la FIFA del 2005.

40. Keylor Navas: ¿Qué voy a decir de Navas? Con Saprissa, el guardameta consiguió seis títulos nacionales en los torneos de 2006, 2007, Invierno 2007, Verano 2008, Invierno 2008 y Verano 2010; uno de la Concacaf (2005). Fue parte del equipo que jugó el Mundial de Clubes.

Keylor Navas es motivo de orgullo de los saprissistas, quienes resaltan todo lo que ha conseguido tras haber militado en Saprissa.

41. Rolando Fonseca: Querido y odiado por la afición morada, nadie puede negar que fue uno de los delanteros más completos vistos en la Cueva. Campeón con Saprissa (1993-94 y 1994-95). Monarca de Concacaf con Saprissa (1993 y 1995).

42. Jeaustin Campos: Un contención que jugaba el fútbol como director técnico. Consiguió cuatro títulos en las temporadas de (1993-94 - 1994-95 y 1998-1999), así como del título de la Copa de Campeones de la Concacaf en 1993.

43. Hernán Medford: Un rayo en sus años mozos, con regates y centros de lujo. Con Saprissa, tres títulos nacionales (1988, 1989 y 1993-1994) y uno de la Concacaf (1993).

44. Rónald Gómez: Quién no se acuerda de golazo en el Mundial de Clubes. Ganó cuatro campeonatos nacionales y una Liga de Campeones de la Concacaf. Fue parte del equipo que jugó el Mundial de Clubes.

45. Alonso Solís: Un artista con la pelota. Además, fue verdugo de Alajuelense (con eso la afición no necesita más). Solo jugó con Saprissa en Costa Rica y marcó 49 tantos con los morados. Ganó 8 títulos (1998-1999, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, Invierno 2007, Verano 2008, Invierno 2008 y Verano 2010. Fue campeón de la Concacaf en el 2005. Fue parte del equipo que jugó el Mundial de Clubes.

46. Álvaro Saborío: Matador de matadores. Dos títulos con Saprissa. Fue parte del equipo que jugó el Mundial de Clubes. Hizo 107 goles con Saprissa.

47. Juan Bautista Esquivel: Un lateral como hace mucho no tiene Saprissa: de ida y vuelta, bueno al ataque y en defensa. Solo jugó con Saprissa, logró seis títulos y el cetro de la Concacaf en el 2005. Fue parte del equipo que jugó el Mundial de Clubes.

48. Michael Barrantes: Logró siete títulos con Saprissa y dos subcampeonatos. De eso volantes mixtos que no sobran: marca fuerte, ordena al equipo, arma juego, remata de media distancia...

49. David Guzmán: Es el sétimo jugador con más títulos en la historia del club con ocho cetros y posee más de 300 juegos con los tibaseños.

50. Mariano Torres: Puro talento en la media. Posee cinco títulos con Saprissa. Es el cuarto extranjero con más goles en Saprissa con 45. Es el foráneo con más partidos jugados con los morados con 238.