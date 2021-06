“Es el momento para todos, para mí, para el club y la plantilla. El equipo tiene que seguir ganando y para eso necesita un cambio... Soy ganador, no me gusta perder. Y si tengo la sensación de que no voy a ganar, hay que hacer un cambio. Como jugador, cuando vi que no estaba ganando, era yo el que me decía: ‘Me voy’. Si no veo claramente que vamos a seguir ganando y no veo las cosas claras, como yo quiero, es mejor no seguir y no hacer tonterías”, dijo en aquel momento.