Sin duda fue el último gran desafío a vencer por la campeona mundial, quien subió al cuadrilátero decidida a derrotar a la nipona, no solo para retener su cinturón de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), sino además para dedicárselo a su amigo Paco, quien no viajó a Veracruz, México, por la seguridad y salud de sus compañeros, comprendiendo de la importancia del combate y de no romper su ‘burbuja’.