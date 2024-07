Toni Kroos y sus polémicas declaraciones sobre la migración en Alemania

El volante Toni Kroos generó controversia tras la derrota de Alemania ante España en la Eurocopa. En su última disputa como futbolista profesional, el exjugador del Real Madrid afirmó que se quedará en España por la seguridad que ofrece en comparación con Alemania, país donde “la migración masiva se descontroló”.

Kroos mencionó en el pódcast ZDF, horas después de su retiro, que Alemania “ya no es el lugar que era hace 10 años debido a la migración masiva”. El exjugador de 34 años añadió: “Tengo una hija de 7 años. Cuando cumpla 13, 14, 15 y si alguien me preguntara: ‘¿Dejarías salir a tu hija a las 11 p. m. en España cuando tenga 14 o en una gran ciudad alemana?’, ahora mismo me inclinaría más por España. Me sentiría incómodo dejándola salir a esa hora en Alemania”.

Intentando suavizar su opinión, Kroos destacó la acogida de Alemania: “Se ve que este país acoge a la gente con los brazos abiertos. El Mundial de 2006 lo demostró y ahora la Eurocopa de 2024 también. Me parece sensacional y estupendo”.

El pasado viernes, tras la derrota por los cuartos de final de la Eurocopa contra España (1-2) en la prórroga, Kroos se despidió de las canchas frente a miles de simpatizantes. “Fue un partido en el que todos dimos todo para no salir derrotados y fue muy equilibrado. Perder así, con este final, es muy amargo”, expresó Kroos en la zona mixta. También reconoció que la eliminación del torneo que anfitriona Alemania le dejó una sensación de tristeza, pero espera que pronto se convierta en esperanza para el futuro.

El domingo, Kroos se despidió formalmente a través de Instagram: “Entonces, esto es todo, pero antes de tomarme un descanso y pensar en lo que ha sucedido durante los últimos 17 años, no quiero perder la oportunidad de agradecer a todos por aceptarme como soy”. Agradeció a hinchas, clubes, entrenadores y compañeros, así como a amigos y familiares. Concluyó su mensaje diciendo: “Lo último, pero no menos importante: gracias al fútbol, hermoso juego... y de nada. Cambio y fuera”.

Kroos asegura que se quedará en España por la seguridad que ofrece en comparación con Alemania. (TOBIAS SCHWARZ/AFP)

