نلتقيكم في بداية الصباح مقدمين التحايا والأمنيات بيوم جديد مليء بالخير والسلامة والأمان.. الطقس لهذا اليوم (11/7/2018) حسب الأرصاد الجوية، ضباب خفيف على بعض المناطق في الصباح الباكر، يصبح حارا نهارا ورطبا نسبيا، ثم رطبا ليلا، ودرجات الحرارة المتوقعة متراوحة في عموم المناطق ما بين 42 و30 درجة مئوية. وفيما يتعلق بالشأن المروري، حركة السير منسابة الآن بمختلف الطرق، ونذكر قائدي المركبات بأهمية الالتزام بإرشادات وقواعد المرور ضمانا لتعزيز السلامة المرورية..نسعد بخدمتكم #وزارة_الداخلية_قطر #وزارة_الداخلية #قطر #الدوحة_قطر #شرطة #امن #صباح_الخير‬⁩ ‏⁧‫

