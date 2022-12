Ramón Luis Méndez: ‘Stéphanie Frappart no tiene nada que envidiarle a ninguno de los consagrados del arbitraje’

La francesa Stéphanie Frappart, primera mujer en la historia en dirigir en un Mundial Mayor Masculino, estuvo bajo la lupa de Ramón Luis Méndez, analista arbitral, quien terminó satisfecho con la labor de la réferi.

“En términos generales fue un partido bastante disputado y salió bien librada. No tiene nada que envidiarle a ninguno de los llamados consagrados del mundo del arbitraje”, dijo Ramón.

Méndez agregó que por su labor en la cancha en el compromiso entre Costa Rica y Alemania, Frappart debe ser tomada en cuenta en otro juego de la Copa del Mundo.

“Los futbolistas no sintieron ningún efecto que fuera una mujer y se dedicaron a jugar. Estoy seguro que se ganó que le den otro juego en el Mundial”, opinó Méndez.

Pero qué le llamó la atención a Ramón de Stéphanie Frappart durante los 100 minutos del partido.

“Mostró buena condición física, estuvo bastante acertada en sus decisiones. Cuando finalizó el primer tiempo, algunos jugadores de Costa Rica pidieron falta contra Joel Campbell, pero es su consideración cuándo terminar. La única forma donde no se puede finalizar un partido es en el lanzamiento de un penal, lo demás el árbitro en el momento que lo desee, puede culminarlo”.

Stéphanie Frappart debió recurrir al VAR en el cuarto gol de Alemania. “Tomó la decisión correcta. Anteriormente en otros partidos en jugadas similares los goles fueron mal anulados. Nunca hubo fuera de juego”, resaltó Ramón Luis Méndez. (GLYN KIRK/AFP)

Al cierre del partido y cuando cayó el cuarto gol de Alemania, la réferi anuló la anotación por posición fuera de juego, pero luego corrigió.

“En la acción del cuarto gol de Alemania tomó la decisión correcta. Anteriormente en otros partidos en jugadas similares los goles fueron mal anulados. Nunca hubo fuera de juego”, resaltó Ramón Luis.

A Ramón le llamó la atención una acción que se presentó al minuto 17, cuando Keylor Navas fue a recuperar un balón, pero salió y el juego continuó.

“El balón sale como medio metro del campo y la asistente no se lo marcó. Dichosamente la central tuvo un buen trabajo, aún con los mismos errores que hemos visto en el Mundial como es la utilización del VAR que no se usó como debía ser”.

Stéphanie Frappart estuvo acompañada por la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Black, juezas de línea.

Frappard es una de las réferis más populares del mundo. Incluso, algunas personalidades la consideran como la mejor representante del momento, ya que fue la primera en dirigir un partido de la Ligue 1 (Francia) y también cuenta con experiencia arbitrando en encuentros de la UEFA, Supercopa de Europa y también en Copas del Mundo femeniles.

Stéphanie, quien también fue árbitro auxiliar en el juego entre México vs. Polonia (0-0), inició su carrera arbitral desde los 13 años en eventos juveniles. Ahora, 25 años después, se ha convertido en la mejor réferi según la IFFHS en los años 2019, 2020 y 2021.

“Es una gran evolución, un reconocimiento de mis cualidades y competencias. Esta es mi línea de conducta desde el principio, me eligen por mis competencias, no por mi género”, recalcó la francesa antes de la última Eurocopa. Con ese recorrido, no sorprendió que Frappart estuviera entre las primeras árbitras en una Copa del Mundo masculina.

“Un Mundial es lo máximo”, dijo. Desde su aparición en la élite, a Frappart le suelen preguntar sobre su recorrido en el fútbol masculino y sus respuestas son firmes.

“Desde 2019 hemos dado un gran paso adelante. Ahora no es una sorpresa ver a mujeres arbitrando a hombres, sin importar el continente o el país”, explicó.