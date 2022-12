Prensa española reprocha a la Sele de España que Costa Rica los tuviera eliminados por minutos

La prensa española se mostró sorprendida por la dificultad que tuvo la Selección Nacional de España para pasar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

El diario Marca dijo que tuvieron que admitir que esto no lo tenían en el radar. “Que los que llevaron siete en la primera jornada nos dejaran fuera del Mundial durante 120 segundos”.

“Lo que se preveía un paseo al descanso fue una pesadilla durante la segunda parte, en la que estuvimos eliminados. Contra las cuerdas frente a Japón y Costa Rica. Increíble. Ver para creer. Al final nos salvó Alemania, que era la que nos podía el favor”, escribió Juan Ignacio García, periodista español.

Aseguró que “esta noche del 1 de diciembre nos ha devuelto a la Tierra: vamos justos”.

“El partido de España no hay por dónde cogerlo. Salvo el arreón de los últimos 15 minutos, que se quedó en eso, en un arreón sin más, no hay nada rescatable del equipo español. Y la mala noche, que no el sufrimiento extremo, lo veía venir Luis Enrique, que ya tenía un cabreo importante en la primera parte”, concluyó el reportero de el diario Marca.

El diario AS agradeció a Alemania por ahuyentar a “todos los fantasmas”.

“Gracias por lo que nos toca, pues la combinación de los dos resultados depara la clasificación de España para octavos de final, donde aguarda Marruecos, tras una noche que a eso de las nueve se presumía plácida. No fue así”, dicen los periodistas de AS.

Misma opinión tuvo, El Pais de España, quienes dijeron que “La Roja pasó una jornada angustiosa ante la triunfal Japón y solo la inútil remontada final de los germanos ante Costa Rica evitó su despido de Qatar”.

Su periodista José Samano, mencionó que España “le debe una a Alemania. Y no una cualquiera”.

La Roja pasó a octavos de final, pero perdió 2-1 ante Japón que logró clasificar de primera en el Grupo E.