‘Nos tocó botar el portón literalmente para tomar aire’, relata aficionada tras tragedia en Estadio Cuscatlán

San Salvador. Sandra Argueta es una de las cientos de personas que se encontraban en el Estadio Cuscatlán, donde una avalancha humana en el sector de sol general provocó la muerte de 12 aficionados y heridas en, al menos, 100 personas más, según confirmó la Policía Nacional Civil de El Salvador.

“A mí me tocó levantar a una señora que la estaban aplastando y esa señora se me ha quedado en la cancha, yo tenía abrazada a su hija y allá está la señora muerta”, declaró. La aficionada comentó que la Policía Nacional Civil cerró el portón antes de las 7:00 p.m. pese a que tenían sus entradas para ver el partido entre el Alianza y el FAS.

“No nos han dejado entrar y había un gran número de aficionados. Ellos quieren afición y aquí estábamos, nosotros respondimos. Nos cerraron las puertas, había niños y terceros de edad. Nos tocó botar el portón literalmente para tomar aire, había un montón de gente aglomerada y nos estábamos ahogando”, dijo entre lagrimas.

Video: LPG/Diego Viana.



“Les pedimos que suspendieran el partido y les valió a los policías que estaban en las vallas. Yo vine con 20 personas y si me pregunta yo no sé donde están y no me contestan tampoco. Hacemos un llamado a que organicen bien, que pongan cartas en el asunto, hay gente muerta”, agregó Argueta.

“Habían solo dos puertas abiertas y toda la gente empujando, yo estaba en medio de todos. La gente quería entrar, me cayeron como veinte personas encima ‘a duras penas’ estoy vivo. Es una vergüenza todo”, manifestó un joven que asistió al partido con su papá.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que al momento, como Sistema Integrado de Salud, estaban atendiendo a cerca de 90 pacientes, ante lo ocurrido en el estadio. Asimismo, indicó que los pacientes, entre ellos menores de edad, en su mayoría, han sido tratados por múltiples traumatismos.

Aficionados se ayudan entre ellos luego de una estampida durante un partido de fútbol entre Alianza y FAS en el estadio Cuscatlán en San Salvador. Fotografía: (MILTON FLORES/AFP)

