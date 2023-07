Lionel Messi y su ‘primera multa’ en Estados Unidos: Cruza un semáforo en rojo con escolta policial

La “Messimanía” se apoderó de Miami, donde cada movimiento del capitán de la selección argentina es seguido de cerca por los medios nacionales e internacionales. Además de ser visto en un supermercado junto a su familia y mostrarse relajado y sonriente en las fotos con los fanáticos, este viernes 14 de julio, Lionel Messi sorprendió a los periodistas al abandonar el entrenamiento de su nuevo equipo, Inter Miami, y cruzar un semáforo en rojo con su automóvil.

El incidente no pasó desapercibido, ya que las cámaras de TyC Sports capturaron el momento y los periodistas bromearon sobre la “primera multa” de Messi en Estados Unidos. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que estaba escoltado por un patrullero, lo que explicaba la situación.

Mientras tanto, los periodistas también discutieron la presencia de los aficionados en la puerta del entrenamiento del Inter Miami, donde Messi se está integrando al equipo desde el jueves 13 de julio. Aunque aún no firmó su contrato, ni fue presentado oficialmente ante los fanáticos, ya se mueve como jugador del club.

INSÓLITO: ¡ESTABA COMPRANDO CEBOLLAS EN EL MISMO SUPERMERCADO QUE MESSI Y NUNCA SE DIO CUENTA! 😅



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/EGzWeLIZo6 — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2023

Según el cronista Gastón Edul, la mayoría de los seguidores que se acercaron al centro de entrenamiento del Inter Miami son argentinos, pero también hubo presencia de hinchas chilenos y mexicanos. Aunque no fueron muchos, este fenómeno se asemeja a lo que ocurría en su primer club, el Barcelona.

Por otro lado, un hincha argentino residente en Miami compartió su curiosa anécdota de estar en el mismo supermercado que Messi pero no se dio cuenta de su presencia. A pesar de haber notado la presencia de policías en el lugar, no relacionó el ambiente extraño con la posible presencia del astro del fútbol. El despiste le quitó el sueño y lamentó no haber reconocido a Messi en el momento.

El próximo domingo 16 de julio, en un evento denominado “El descubrimiento”, Messi será oficialmente presentado como nuevo jugador del Inter Miami, junto a sus excompañeros Jordi Alba y Sergi Busquets.

Lionel Messi finalmente fue anunciado con el Inter de Miami de la MLS. Foto: Twitter Inter Miami

