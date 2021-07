La novela Navas-De Gea en 10 preguntas

Según medios españoles, el Manchester United pide 40 millones de euros. Según el diario As, el cuadro español no está dispuesto a pagar más de 35 millones; según El País, el límite madridista son 30 millones. Ante la brecha, el cuadro inglés no se ha mostrado dispuesto a ceder más (en un inicio pretendía 47 millones, según As).

¿Con quién pensaba suplir el Manchester la posible salida de De Gea?