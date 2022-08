Juegazo, golazos y penales en el Morera Soto para definir a semifinalista del Mundial Femenino

Partido dramático, de infarto en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde Japón y Francia debieron recurrir a los penales para definir al ganador del boleto a las semifinales del Mundial Femenio Sub-20.

Es la primera serie de cuartos de final que se extendió a los tiempos extra y después al manchón blanco para determinar al rival de Brasil.

Fue un compromiso que quedará en la historia, memorable y cuando parecía que Francia avanzaba porque puso el 3 a 2 al minuto 109, un error de la guardameta gala le dio vida a Japón, que de penal al minuto 125 puso el 3 por 3 por medio de Aoba Fujino.

La japonesa Yuzuki Yamamoto (derecha) celebra con sus compañeras al anotar el primer gol de Japón. Las asiáticas apuntan al bicampeonato en el Mundial Femenino Sub-20. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

La selección femenina sub-20 de Japón mostró su calidad, velocidad y dejó claro hasta el último minuto que buscarán el bicampeonato.

Es el triunfo más importante para las asiáticas porque les dio el pase a la semifinal, donde el jueves a las 8 p.m. enfrentan a la escuadra de Brasil.

Las japonesas, quienes mostraron mucho conjunto, buen trato a la pelota, juego por los costados y su arma letal, la velocidad, nunca bajaron la guardia, pese al tanto de Francia que puso las cifras 3 por 2.

Mégane Hoeltzel con un zurdazo al minuto 109 parecía que dictaba sentencia. Fue un golazo de Mégane por la jugada que montaron sus compañeras y por la recepción que tuvo ella con la pelota y después por el gran disparo. Francia tenía el triunfo en la bolsa, pero Marie-Morgane Sieber, arquera francesa, se equivocó, cometió penal al final y le sirvió a Japón en bandeja de plata el pase a las semifinales.

Magnaba Koné Folquet al 15 puso el 1 a 0 para Francia, pero Yuzuki Yamamoto empató por la vía del penal al 33. El tanto que momentáneamente inclinó la balanza a favor de las niponas lo hizo Maika Hamano apenas en el arranque del segundo tiempo a los 47 minutos, cuando aprovechó un pase al borde del área y remató de seguido para darle la ventaja definitiva a su escuadra.

Con el 2 por 1, Japón se apoderó del partido, Francia no apretó, no encimó, mientras las asiáticas aprovecharon los espacios para generar peligro, pero no aumentaron la cuenta y en un descuido al 84 Esther Mbakem-Niaro, quien ingresó de cambio al 46, irrumpió en el área, se sacudió de la marca y sacó fuerte remate que puso el 2 a 2 y envió el juego a tiempos extras.

Japón lideró el Grupo D, con tres victorias, seis goles a favor y uno en contra. En la primera fase derrotó a Países Bajos, Ghana y Estados Unidos y en cuartos de final envió para la casa a la escuadra de Francia.

Partidazo en el Morera Soto, de los mejores del mundial, por la intensidad, dinámica de juego y claro, porque se definió en penales a favor de las niponas.

Ficha Técnica

Japón: S. Ohba, M. Sugisawa, H.Tabata, R.Ishikawa, I. Nagae, S. Koyama, S. Amano (Maya Hijikata al 80), A Oyama, K. Iwasaki (Aoba Fujino al 68), Y. Yamamoto (Manaka Matsukubo al 81) y M. Hamano (Mei Shimada al 11).

D.T.: Futoshi Ikeda.

Francia: M. Sieber, C. Hocine (Yrma Mze Issa al 44), A. Sombath, T. Samoura, J.Le Guilly, L. Fazer, K. Sylla (Esther Mbakem al 46), M. Traoré, M.K. Folquet (Océane Hurte al 114), V. Becho (Jane Jenevieve al 118) y H. Sangaré (Mégane Hoeltzel al 46).

D.T.: Sonia Haziraj.

Goles: 1 a 0: Magnaba Koné Folquet de Francia al 15. 1 a 1: Yuzuki Yamamoto de penal al 33. 2 a 1: Maika Hamano de Japón al 47. 2 a 2: Esther Mbakem-Niaro al 84. 3 a 2: Mégane Hoeltzel al 109. 3 a 3: Aoba Fujino de penal al 125.

Amonestadas: Marie-Morgane Sieber de Francia. Kokona Iwasaki en Japón.

Expulsadas: No hubo.

Estadio: Alejandro Morera Soto.

Hora: 8 p.m.