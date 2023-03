Joana Sanz anuncia su divorcio de Dani Alves con desgarradora carta: ‘me valoro más a mí misma’

Dani Alves sigue en una cárcel de Barcelona, mientras se habla de que la fecha de arranque del juicio está cercana. Su acusación de violación sigue dando de qué hablar en España y en el mundo del fútbol. Este miércoles, la esposa del futbolista brasileño, Joana Sanz, anunció su divorcio por medio de una carta en sus redes sociales.

“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”, escribió.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”, manifestó.

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″, expresó.

Carta compartida por Joana Sanz. (Tomada de redes sociales)

Cronología del caso Copiado!

Alves sigue a la espera de que se dé fecha a su juicio, para definir si es culpable o no, de las acusaciones de violación que pesan sobre él. A continuación, la historia de lo que sucedió con el exjugador de equipos como el Barcelona, Sao Paulo y Pumas.

30-31 diciembre 2022

Alves pasa la noche en la discoteca Sutton de Barcelona, donde una joven denuncia al personal de seguridad del local que ha sufrido una agresión sexual por parte del futbolista en el baño de un reservado.

Se pone en marcha el protocolo: la mujer declara ante los Mossos d’Esquadra y es trasladada para su atención al Hospital Clinic.

2 enero 2023

La joven formaliza la denuncia contra el futbolista. Poco después el jugador viaja a México para incorporarse a su equipo, Pumas de la Universidad.

13 enero

El jugador regresa apresuradamente a España por la muerte de la madre de su esposa.

20 enero

Alves declara en Barcelona ante los Mossos d’Esquadra y es puesto a disposición de la jueza. El jugador da distintas versiones de lo sucedido, con contradicciones. La Fiscalía y la acusación particular piden el ingreso en prisión y sin fianza del jugador y la jueza le envía a la cárcel.

Para su decisión, la jueza tiene en cuenta la declaración “contundente” y “persistente” de la víctima, así como el elevado riesgo de fuga de Alves, su capacidad económica y que reside fuera de España.

20 enero

El jugador ingresa en la prisión Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Los Pumas anuncian su despido.

23 enero

Alves es trasladado a la prisión Brians 2. Se le asigna un preso de confianza, Coutinho, también brasileño y al que conocía por haber sido guardaespaldas de Ronaldinho.

24 enero

A la defensa del jugador, ejercida por la letrada Miraida Puente Wilson, se suma el penalista Cristóbal Martell, que llevó la defensa de Jordi Pujol y su familia (presuntos delitos de corrupción) y la de Leo Messi (fraude fiscal).

26 enero

La abogada de la joven que denunció al jugador, Ester García López, reitera que su defendida rechaza cualquier propuesta de acuerdo de indemnización.

30 enero

La defensa del jugador recurre el envío a prisión y pide medidas cautelares menos gravosas. Argumenta que los vídeos de la discoteca “desmienten” la versión de la víctima, y alega que Alves no dispone de “músculo económico” tras perder contratos de patrocinio y haber sido despedido por los Pumas.

2 febrero 2023

Los Pumas piden a Alves una indemnización de $5 millones por violar una cláusula de conducta de su contrato al ser acusado de agresión sexual.

3 febrero 2023

Dos amigas de la joven denunciante avalan ante la jueza la versión de la víctima y ratifican que Alves también las abordó, con intenciones aparentemente sexuales.

10 febrero 2023

Las pruebas de ADN confirman la versión de la joven de que las muestras de semen recogidas corresponden al jugador, según adelanta El Periódico de Cataluña.

16 febrero 2023

La Audiencia de Barcelona celebra la vista sobre si mantiene o no en prisión al jugador. Fiscalía y acusación piden que continúe en prisión y la defensa reconoce por vez primera que hubo penetración vaginal, pero indica que las relaciones fueron consentidas.

21 de febrero 2023

La Audiencia de Barcelona acuerda mantener en prisión preventiva a Dani Alves.

10 de marzo 2023

La madre de Dani Alves visita a su hijo y a su salida publica diversas frases en redes sociales: “Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito. Es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar. Sé que mi sonrisa molestó tanto que los traidores de Judas me lo quitaron en esos cuarenta días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria”.

12 de marzo 2023

La esposa de Dani Alves lo visita en prisión. No se tiene la certeza si la relación de esposos continúa.

15 de marzo del 2023

Joana Sanz anuncia su separación del futbolista con una emotiva carta en la que manifestó que ama a su expareja, pero que se ama más a sí misma.

¿Qué sucederá con Dani Alves?

En caso de encontrarse como culpable, se habla que el futbolista de 39 años podría ser sentenciado de cuatro a 12 años en prisión.