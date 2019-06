Yo no veo brechas. A mí me gustaría volver a jugar el partido. A veces los partidos no se toman. Esta vez no se tomó este. Fuimos osados, como contra Argentina y lo vamos a hacer en los partidos que vienen. Es la única manera de crecer, yendo al frente. Mi objetivo es que Nicaragua crezca. No veo tanta diferencia como la que usted señala. Si no hubiéramos recibido los goles tan infantiles al inicio, quizás el resultado sería otro.