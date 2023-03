Estos son los 50 mejores porteros del mundo con Keylor Navas incluido

La Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS por sus siglas en inglés), dio a conocer a los mejores mejores 50 porteros del mundo entre 1987 a 2022.

En la lista no sólo aparece el costarricense Keylor Navas, sino que destaca como el número uno de la Concacaf.

Keylor se ubica en el puesto 21, mientras que el primer lugar es el para el italiano Gianluigi Buffon y el segundo lugar está en manos del español Iker Casillas, ya retirado.

La IFFHS publicó en su página en internet que Manuel Neuer (clasificado en el 3er lugar), Thibaut Courtois (8º), Hugo Lloris (13º) y Jan Oblak (15º) son los únicos Porteros activos en el Top 20, pero Buffon actualmente juega en el Parma de la Serie B de Italia a sus 46 años.

Para determinar a los mejores guardametas, la IFFHS efectúa un ranking año a año desde 1987. Escoge 20 arqueros al año y le asigna una puntuación, 20 al primero, 19 al segundo, 18 al tercero y así va descendiendo hasta darle un punto al número 20.

Keylor Navas es una de las figuras del Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra y este sábado disputará un duelo clave de visita contra el Tottenham. (Nottingham Forest)

LEA MÁS: ¡Terminó el debate con Guillermo Ochoa!: Keylor Navas es el mejor arquero de la Concacaf

Si el ranking mundial anual comprende más de 20 porteros, los porteros del puesto 21 en adelante no recibirán puntos. Si la clasificación mundial anual comprende menos de 20 porteros (según las reglas establecidas), no se otorgarán puntos por los lugares no ocupados. La suma de los puntos de los años individuales proporciona una clasificación mundial de todos los tiempos de la IFFHS desde el comienzo del Premio al mejor Arquero, en1987, hasta finales del 2022.