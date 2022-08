El álbum Panini más caro de la historia costó ₡7,6 millones y lo compró un niño de 9 años

El álbum Panini del Mundial de Qatar 2022 ya se vende en Costa Rica; adquirirlo y pegar postales es todo una locura entre los amantes y coleccionistas de la famosa marca italiana, quienes suben fotos y videos en redes sociales de las páginas que han completado.

En nuestro país el álbum de papel cuesta ₡2.000, el sobre con 5 postales ₡650 y el de tapa dura que empezará a conseguirse en setiembre tendrá un valor de ₡6.000. ¿Pero sabe usted cuál es y cuánto costó el álbum Panini más caro de la historia?

El más valioso es el primero que emitió la compañía Panini, el del Mundial México 1970 y en marzo de 2017, el portal de subastas online Catawiki lo subastó y por el pagaron $13.349 (₡7,6 millones al tipo de cambio de esa época), hoy tendría un valor de ₡8,5 millones.

Quien desembolsó esa enorme cantidad de dinero fue Lorenzo Vandelli, un niño de 9 años, hoy cuenta con 14 y quien convenció a su padre Maurizio Vandelli para que le comprara el primer coleccionador de Panini.

Este es el álbum Panini de México 1970 que compró por ₡7,6 millones el niño Lorenzo Vandelli.

El niño de Sassuolo, Italia, se emocionó al máximo al enterarse de que su oferta fue la ganadora, porque podría tener en sus manos la versión más deseada de todas.

“En ese momento nuestro problema no era haber ganado la subasta, sino tener que justificarnos con mi esposa e hija”, comentó Maurizio al periódico El Resto del Carlino de la ciudad de Modena, Italia. “Lorenzo me dijo: ‘Papá, no te preocupes. ¡Tú y yo podemos irnos a dormir a un hotel!’”.

Lorenzo Vandelli a sus 9 años completando uno de sus álbumes Panini. (Foto el Periódico El Resto del Carlino).

¿Pero qué hace a este álbum tan especial y costoso? Copiado!

Primero estaba en muy buen estado, completo y firmado en la portada por el propio “O Rei”, el legendario Pelé cuando tenía 29 años. “Los mejores deseos, Pelé”, se lee en la portada.

“Estoy muy emocionado’', confesó el pequeño Lorenzo, quien agregó que el álbum de México 70 siempre fue un sueño para él . “Poder tener este álbum firmado por Pelé es fantástico, también porque Pelé es uno de mis ídolos. Esta gran pasión mía la sostiene mi papá que en casa me reservó un cuarto donde guardo todas mis colecciones de álbumes de Panini, actualizaciones, cajas cerradas de sobres y muchas otras cosas de Panini”, comentó Lorenzo, al periódico El Resto del Carlino.

Lorenzo posee 200 álbumes en su colección que además incluye “miles y miles” de postales, varios álbumes llenos, una camiseta del Santos usada por Pelé (a Lorenzo le gustaría tener la oportunidad de que el astro brasileño la firme), entre otros recuerdos. Lorenzo cuenta con especial interés en la leyenda brasileña, a pesar de que la famosa selección “Canarinha” que asistió a México 70 superó 4-1 a su Italia natal en la final disputada en el Estadio Azteca.

“Mis compañeros de clase dicen que estoy loco, pero cuando tengo las postales en la mano, ¡es una sensación singular!”, expresó Lorenzo.

Así se ve el álbum Panini de México 1970, con la foto de Pelé y firmada por él cuando tenía 29 años.

Wouter Waaijers, experto en recuerdos deportivos de la empresa de subastas virtuales Catawiki, opinó que el álbum de México 70 es el “santo grial” de los álbumes Panini.

“Diez minutos antes de la puja ganadora la oferta más alta era “solo” de 5.038 euros. Finalmente, el italiano ganó con una puja de 12.038 euros. ¡Lo que hace este lote ultra especial es que había una prueba fotográfica de la firma de Pelé de sus primeros días! La mejor prueba de autenticidad posible... Un detalle importante es que el vendedor puso el lote a subasta sin precio de reserva; ¡la oferta inicial fue solo de 1 euro! Emocionante”, recordó Wouter Waaijers, quien subastó el álbum, al diario AS de España.

El álbum de México 70, de casi 52 años, es considerado en sí mismo una pieza muy rara y preciada por los coleccionistas, pero lo es especialmente porque se conserva en perfecto estado, contiene las 271 postales originales y, como si eso no fuera suficiente, presenta dos autógrafos del mítico Pelé, un detalle que ha aumentado su valor.