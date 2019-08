Si Keylor no cede, tendrá que quedarse relegado en el Real Madrid; si el club no cede, tendrá a un suplente muy caro. El Real, sin embargo, parece dispuesto a mantenerse firme, como ya lo ha hecho anteriormente. Todo parece indicar, que la posibilidad de una salida no se concretará si el guardameta no renuncia a algunas pretensiones.