¿Dónde jugará Lionel Messi tras su salida del PSG?

El jueves 1.° de junio, el técnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmó que el astro del fútbol Lionel Messi, deja el equipo parisino tras dos años de contrato. El argentino cerró su experiencia en Francia con tres títulos: dos en la Ligue 1 y uno en la Supercopa.

“El PSG se enorgullece de haber contado entre sus filas con el mejor futbolista de todos los tiempos”, comunicó el club. Ahora, tras su partido de despedida —el sábado 4 de junio— los aficionados de Messi se preguntan por el futuro del delantero, pues si bien su contrato finaliza el 30 de este mes, aún no está definida su próxima casa.

LEA MÁS: Técnico del PSG confirma el futuro de Lionel Messi

Medios internacionales especializados en deportes aseguran que el FC Barcelona ya puso sobre la mesa la posibilidad de volver a fichar al astro que se formó en esa institución. De hecho, trascendió que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, mantuvo una reunión el 5 de junio con el padre y representante del jugador, Jorge Messi.

“El padre de Messi dijo que le ‘encantaría’ que su hijo regresara a las filas del Barça después de dos temporadas en París, pero reconoció que depende de muchas cosas, por lo que se puede intuir que las negociaciones van a ser largas en caso de que fructifiquen”, informó el medio británico Goal.

Para el 2021, el club catalán informó la salida del futbolista porque no podían pagarlo . De acuerdo con The Sporting News, para traerlo de regreso, el equipo azulgrana tiene un plan estratégico que constará de vender y reducir gastos.

No obstante, esta no es la única oferta que considera el número 10 de Argentina, pues, en apariencia, también recibió una oferta millonaria procedente de Arabia Saudí. Mientras que el salto al fútbol estadounidense resulta tentador, pues según The Athletic, Jorge Messi también sostuvo conversaciones con Jorge y José Mas, hermanos copropietarios del Inter Miami CF.

El 30 de mayo, el medio L’Equipe reveló que el club estadounidense y el Barça negocian un posible fichaje del argentino con los de Florida para luego ser cedido “entre 6 y 18 meses” al conjunto catalán, lo que se ajustaría al plan de Messi de mantenerse al más alto nivel de cara a la Copa América 2024.

Después, el Inter sería su destino, lo que deja otra duda que solo el tiempo responderá: ¿Culminará su carrera con el Mundial Norteamérica 2026 en su ‘nuevo hogar’?