Desde Ronaldo Nazario hasta Rivaldo piden el título para Lionel Messi

El mundo del fútbol se ha rendido a Lionel Messi. El argentino ha logrado en Qatar 2022 ponerse en lo más alto del balompié porque ha liderado al conjunto albiceleste a una final más. También porque el planeta del balón ve esta chance como la oportunidad de oro para que el argentino logre el título que le falta: la Copa del Mundo.

De hecho figuras de renombre internacional como Ronaldo Nazario, Rivaldo y Neymar han dicho público su apoyo a Lionel, pese a ser históricos del adversario más fuerte que tiene Argentina: Brasil.

“Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta Final de Copa, así que me quedo con Argentina. No hay palabras para ti, Messi, antes merecías ser Campeón del Mundo, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo, te mereces este título”, dijo Rivaldo en su Twitter.

Ronaldo, campeón del mundo en 2002 y subcampeón en 1998 fue enfático:

“Argentina no es que juegue un gran fútbol, pero tiene unas ganas increíbles. Corren muchísimo todos juntos, tiene una agresividad todos... y luego tiene a Messi, que cuando se acerca al área es muy decisivo. Personalmente, estaría feliz si lo gana”.

El talento de Lionel ha convencido hasta a sus rivales.

“Ojalá Messi gane el mundial, lo merece, es el mejor jugador del mundo”, resumió Luka Modric, capitán y figura de Croacia, escuadra que Argentina dejó en el camino en semifinales al ganarle 3 a 0.

También Neymar ya ha dicho públicamente que le gustaría ver a Lionel alzar el cetro.

Otros se han rendido ante la figura de Messi como es el caso del exdelantero de Inglaterra, Gary Lineker.

“¿Todavía hay debate?”, lanzó en su Twitter ante las comparaciones de Messi con Cristiano Ronaldo.

Otras figuras del balompié internacional como Alexia Putellas también se deshicieron en elogios hacia Lionel.

Muchas figuras internacionales del mundo del deporte han declarado sus buenos deseos por Messi. Una buena parte del fútbol quiere ver a la Pulga alzar la copa para consolidarse como el mejor de todos los tiempos.