Dani Alves rompe silencio desde la cárcel: ‘Aceptaré lo que venga’

El futbolista brasileño Dani Alves, acusado de abuso sexual contra una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona, rompió el silencio desde la prisión catalana donde se encuentra detenido hace días. “Aceptaré lo que venga”, sostuvo, según informó el diario español La Vanguardia.

“Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, aseguró, de acuerdo a la publicación española, que aseguró que el futbolista atraviesa sus días en un clima de tranquilidad y sin externalizar demasiadas emociones.

La reconstrucción de los dichos de Alves, advirtió La Vanguardia, surge a partir de múltiples fuentes, oficiales, no oficiales, desde dentro y desde afuera del centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, donde se encuentra detenido el astro futbolístico.

La última semana, Alves fue trasladado del centro penitenciario Brians 1 a Brians 2, que dispone de celdas individuales con ducha privada. Se trata de una prisión con presos comunes, pero también se alojan ahí algunos reclusos preventivos, con un promedio de 80 internos por módulo, mientras que en Brians 1 hay unos 200 por cada uno. Con este cambio, la Justicia evita la filtración de cualquier tipo de imagen de Alves dentro de la prisión. Y el objetivo es “garantizar mejor la seguridad y la convivencia”.

Se pudieron saber algunos detalles de sus primeros días en prisión, según fuentes cercanas, el jugador se encuentra en estado de shock, sin comer más que solo algunos bocados de fruta y apenas unos sorbos de agua. Además se mantiene incomunicado, ya que le quitaron su teléfono y no recuerda los números de ninguno de sus seres queridos.

De acuerdo con los medios españoles, la jueza decretó prisión condicional para el futbolista, al considerar que presenta un elevado riesgo de fuga, dadas sus capacidades económicas y que reside fuera de España. Además, la magistrada razonó que Brasil no tiene convenios de extradición con España, lo que incrementa el riesgo de que el deportista intente huir de la justicia española y refugiarse en su país de origen.

Según informó Cadena SER de España, Alves solicitó volver a declarar ante la jueza después de, como trascendió, haber dado tres versiones distintas de lo sucedido aquella noche. El jugador nacido en Juazeiro en un principio fue citado y relató tres escenarios: primero dijo que no conocía a la chica a la que presuntamente agredió sexualmente, posteriormente comentó que sí, que la había visto pero que no pasó nada, y por último afirmó que fue ella la que se le tiró encima. Además, dijo haber entrado y salido del baño donde pudo suceder el crimen, pero las cámaras de seguridad detectaron que estuvo más tiempo dentro.

Solo resta saber si el Juzgado acepta o decide esperar. Tras la primera declaración del futbolista, la representante del caso en el juzgado de instrucción número 15 aceptó la petición de la Fiscalía y la denunciante y decidió enviar al ahora expumas a la cárcel, con prisión provisional y sin fianza.

¿Cómo sigue la causa?

La víctima, quien dijo en su declaración que no pretende recibir compensación económica alguna si Dani Alves es condenado, y el jugador presentaron sus declaraciones ante la jueza pero las del jugador fueron contradictorias.

Es por eso, que el jugador esta buscando cambiar de estrategia y de abogado. Hasta ahora, la defensa de Alves sigue en manos de Miraida Wilson, pero ya estuvo en contacto con otros abogados especializados.

Este fin de semana, la prensa española supo que las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton, no concuerdan con el relato del deportista y, además, muestran que Alves y la víctima estuvieron dentro de ese baño alrededor de 15 minutos, un tiempo incompatible con lo relatado por Alves.

Los allegados de Alves, quien niega haber cometido ningún delito, tratan ahora de reestructurar su defensa para interponer un recurso con el que revertir la orden de prisión preventiva que acordó el viernes la jueza “por una causa abierta por delito de agresión sexual” —que en el código penal español comprende la violación— tal y como había solicitado la Fiscalía.

'He perdido a los únicos dos pilares de mi vida'

Joana Sanz, esposa de Dani Alves desde el 2017, tomó una fuerte decisión con respecto a sus redes sociales, luego de la denuncia de una joven al futbolista por abuso sexual. Si bien en principio había lo había apoyado a través de historias de Instagram, la modelo intentó desligarse.

En los primeros días en que se dio a conocer los detalles de cómo fue la agresión sexual, Joana Sanz decidió apoyar a su marido a través de historias de Instagram y prometió acompañarlo.

La historia de la pareja tomada de la mano y la frase together (juntos en inglés) fue el indicio más claro; sin embargo, en las últimas horas borró todas las publicaciones junto a él de su feed y, en su lugar, dejó las que eran publicidades para marcas.

En todo este contexto, falleció la mamá de la española y dejó un mensaje a través de sus historias de Instagram. “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento”, introdujo.

Luego agregó: “Mi madre ha fallecido hace una semana, a penas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido a los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno”.

