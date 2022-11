78 jugadores brillaron en el álbum Panini pero se quedaron sin ir al Mundial Qatar 2022

Las dudas quedaron despejadas: la FIFA se encargó de aclarar cualquier incógnita. El máximo ente del fútbol mundial dio a conocer la lista de las 32 selecciones que disputarán el Mundial Qatar 2022 y como suele ocurrir en cada cita mundialista, muchos futbolistas aparecen en el álbum de la marca italiana Panini, pero por diferentes razones como las lesiones o decisiones técnicas se quedaron en el camino y no pueden participar del torneo. ¿Quiénes son?

Gales, Inglaterra, España, Serbia y Uruguay son las únicas selecciones que cuentan con todos sus jugadores del álbum en la lista final. El resto de las representaciones mundialistas tiene algunas ausencias que sí aparecen en el colecionador.

Marruecos y Ghana son los equipos con más figuras en el álbum que no van a la Copa del Mundo. De Marruecos no van 8, el 44.4% de sus postales, y de Ghana son siete los ausentes para el Mundial, el 38.9%.

Cabe recordar que el álbum Panini sale varias semanas antes, incluso meses, de que los técnicos elijan a los futbolistas para el Mundial, por lo que existe un riesgo de poner a alguien que no llegará al torneo.

Entre los nombres que se pueden considerar figuras a nivel Mundial y no estarán en Qatar destacan los siguientes: Marco Reus y Timo Werner de Alemania, el argentino Giovani Lo Celso, el brasileño Philippe Coutinho, el estadounidense Ricardo Pepi, uno de los futbolistas con mayor proyección. También nos quedaremos sin ver a las estrellas de Francia N’Golo Kanté, Paul Pogba y Presnel Kimpembe, este último compañero de Keylor Navas en el PSG. Otra estrella ausente es el futbolista de Países Bajos Georginio Wijnaldum.

Paul Pogba sufrió una recaída tras su operación de meniscos de la rodilla derecha, que se realizó en setiembre pasado y no estará en el Mundial Qatar 2022. (GABRIEL BOUYS/AFP)

“Dios tenía otro plan para mí . Estaré apoyando a mi equipo, mi nación, mi país desde lejos, ¡pero mi corazón está con ellos! Mucha suerte a todos los jugadores seleccionados”, publicó Paul Pogba en sus redes sociales.

Uno que se mostró sumamente afectado fue Giovani Lo Celso. El futbolista del Villarreal se expresó a través de su cuenta de Instagram para mostrar sus sensaciones después de no superar los problemas físicos que lo apartaron del Mundial.

“La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo, intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma. Ahora me toca desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo representará al país de la mejor manera”.

Jugadores mundialistas en Panini que no van a Qatar

Alemania

Robin Gosens

Marco Reus (lesión)

Timo Werner (lesión)

Estos son los hombres de Alemania quienes quedaron fuera del Mundial. (Foto tomada del diario Ámbito de Argentina).

Arabia Saudita

Khalid Al-Ghannam

Argentina

Giovani Lo Celso (lesión)

Australia

Ryhan Grant

Trent Sainsbury

James Jeggo

Adam Taggart

Bélgica

Jason Denayer

Brasil

Philippe Coutinho

Camerún

Harold Moukoudi

Michael Ngadeu

James Léa Siliki

Stéphane Bahoken

Canadá

Maxime Crépeau (lesión)

Doneil Henry (lesión)

Corea

Yong Lee

Costa Rica

Leonel Moreira

Ricardo Blanco

Orlando Galo

La Selección de Costa Rica se quedó sin Leonel Moreira, Ricardo Blanco y Orlando Galo. (Foto tomada del diario Ámbito de Argentina).

Croacia

Duje Caleta-Car

Josip Brekalo

Los dos jugadores croatas que aparecieron el Panini y no estarán en la Copa del Mundo. (Foto tomada del diario Ámbito de Argentina).

Dinamarca

Jannik Vestergaard

Ecuador

Byron Castillo

Estados Unidos

Zack Steffen

Chris Richards

Ricardo Pepi

Estos son los hombres de Estados Unidos quienes quedaron fuera del Mundial. (Foto tomada del diario Ámbito de Argentina).

Francia

Mike Maignan

N’Golo Kanté

Paul Pogba

Wissam Ben Yedder

Presnel Kimpembe (lesión)

Kanté y Paul Pogba, dos de las grandes figuras de Francia que no veremos en el Mundial. (Foto tomada del diario Ámbito de Argentina).

Ghana

Joe Wollacott (lesión)

Richard Ofori (lesión)

Jonathan Mensah

Andy Yiadom

Idrissu Baba

Mubarak Wakaso

Felix Afena-Gyan

Irán

Omid Noorafkan

Japón

Yuta Nakayama

Genki Haraguchi

Kyogo Furuhashi

Yuya Osako

Marruecos

Adam Masina (lesión)

Samy Mmaee

Aymen Barkok

Imrân Louza

Ayoub El Kaabi

Ryan Mmaee

Munir

Tarik Tissoudali (lesión)

Estos son los hombres de Marruecos quienes quedaron fuera del Mundial. (Foto tomada del diario Ámbito de Argentina).

México

Jesús Manuel Corona (lesión)

Diego Lainez

Países Bajos

Jasper Cillessen

Ryan Gravenberch

Georginio Wijnaldum (lesión)

Arnaut Danjuma

Donyell Malen

Polonia

Tymoteusz Puchacz

Maciej Rybus

Kamil Jóźwiak

Mateusz Klich

Jakub Moder (lesión)

Portugal

José Fonte

Joao Moutinho

Renato Sanches

Diogo Jota (lesión)

Gonçalo Guedes

Qatar

Yousuf Abdurisag

Senegal

Saliou Ciss

Ibrahima Mbaye

Bouna Sarr (lesión)

Suiza

Kevin Mbabu

Steven Zuber

Los suizos Kevin Mbabu y Steven Zuber no estarán en el Mundial. Foto tomada del diario Ámbito de Argentina).

Túnez

Farouk Ben Mustapha

Hamza Mathlouthi