¿Fútbol en la NBA? Vea el curioso vínculo que podría unir a Puntarenas FC con equipo de baloncesto profesional

Manuel Velarde, presidente del Puntarenas FC, tiene más de cuatro años de relacionarse con el club estadounidense.

El presidente del Puntarenas FC, el mexicano Manuel Velarde, comentó que se encuentra en negociaciones para consolidar un convenio entre su equipo y un club de fútbol vinculado a una institución del baloncesto de la NBA.

Incluso, dirigentes estadounidenses ya estuvieron presentes en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, donde observaron el partido del Torneo Clausura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Puntarenas FC, que finalizó 2-1.

“Hemos tenido conversaciones con el equipo San Antonio de la USL, que representa la segunda división de Estados Unidos. Este club pertenece a los San Antonio Spurs de la NBA, una corporación grandísima que se ha diversificado, y su objetivo es que el club de fútbol milite a corto plazo en la MLS”, explicó Velarde.

El jerarca porteño señaló que la comunicación con el club San Antonio no es reciente, ya que mantienen conversaciones desde su etapa como dirigente en los Gallos Blancos de Querétaro, en 2022.

“Con esa organización vengo trabajando desde hace tiempo. Los conocí cuando estuvimos en Querétaro y nos invitaron a una pretemporada. Siempre tuvimos la idea de hacer algo en conjunto, pero no nos dio tiempo de concretarlo allá. Ahora la realidad es que los invitamos para que conocieran el proyecto”, detalló Velarde.

Jugar fútbol y estudiar

Según el dirigente mexicano, los personeros del club San Antonio, se llevaron una grata sorpresa, no solo por el talento de los jugadores jóvenes del Puntarenas FC, sino también por el nivel del campeonato nacional.

“La idea no es solo favorecer y darle oportunidades a los jugadores de nuestro equipo, sino también a la juventud en general. Si logramos culminar el acuerdo, vamos a poder realizar grandes cosas que nos beneficien no solo en lo deportivo, sino también en otros ámbitos muy importantes para la juventud”, afirmó.

De acuerdo con Velarde, actualmente se trabaja en los detalles finales para poner en marcha el proyecto deportivo y consolidar el convenio.

“La idea es que los jóvenes del equipo puedan ir a otro país, formarse una carrera deportiva si tienen las condiciones, o bien que se les abra una puerta distinta. Si no terminan siendo futbolistas profesionales, que puedan obtener una beca universitaria y estudiar, contando con una vía para su desarrollo personal”, añadió.

Spurs Sports & Entertainment, controlada por el empresario estadounidense Peter M. Holt, adquirió a los San Antonio Spurs en 2016, así como la administración del estadio Toyota Field, tras llegar a un acuerdo con el Condado de Bexar y el Ayuntamiento de San Antonio por un período de 20 años.

“El San Antonio de la USL milita en la segunda división, pero cuenta con toda la infraestructura necesaria para ser un equipo de la MLS. Este es un primer paso y estamos seguros de que podemos crecer y fortalecernos, así como aprender para tener un equipo más profesional y jóvenes con proyección internacional”, concluyó Velarde.