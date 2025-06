Francisco Calvo responde al reto de Miguel Herrera: ¿lateral izquierdo contra EE. UU.?

Joseph Mora, lateral izquierdo de la Selección de Costa Rica, no podrá jugar contra Estados Unidos por acumulación de tarjetas y urge encontrar quién lo reemplace.

Ariel Lassiter era el indicado, es su puesto, pero no está en la Tricolor. Sufrió una lesión en la mano izquierda en el encuentro contra Surinam y debió dejar la concentración y regresar a Portland Timbers, su club en la MLS.

En el equipo no hay, en este instante, un lateral izquierdo natural, pero se debe sustituir a Joseph y las miradas, incluso la de Miguel Herrera, técnico de la Selección, se posan sobre Francisco Calvo.

“Está Francisco Calvo, quien ha jugado ahí”, dijo el “Piojo”.

Calvo tendría que salir de la línea de centrales para ocupar la plaza de Joseph y su lugar quedaría en manos de Fernán Faerron, Alexis Gamboa o Santiago Van der Putten.

Pero ¿qué piensa Francisco Calvo, si el próximo domingo ante los norteamericanos debe actuar como lateral izquierdo?

“Siempre lo he dicho, tengo 13 años de ser un peón de la Selección y cuando me ha tocado jugar de lateral lo he hecho y he tratado de hacerlo de la mejor manera”, opinó Calvo en la zona mixta, al terminar el juego frente a México.

Francisco insistió en no tener problema en actuar donde sea; para él, lo importante es colaborarle al equipo.

“Igual de central en línea de tres o de cuatro, donde el profesor me considere, voy a tratar de dar lo máximo”, indicó el defensor.

Francisco lamentó las bajas de Joseph Mora y Manfred Ugalde, pero añadió que se le debe hacer frente al compromiso.

“Los que están a la espera lo van a hacer con la mejor actitud, porque somos un equipo y todos queremos estar en la cancha”, opinó.

Francisco Calvo, defensa de la Selección de Costa Rica, es el llamado a jugar como lateral izquierdo, en lugar de Joseph Mora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre el desempeño de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Oro y, sobre todo, contra México, el zaguero consideró que han hecho las cosas bien.

“Clasificamos invictos a los cuartos de final y, como toda selección, tenemos cosas por corregir, pero fue un buen partido. Ante México hicimos un juego de tú a tú, donde tuvimos nuestras opciones, ellos también las tuvieron y creo que plantamos cara”, expresó Calvo.

Francisco Calvo agregó que lo fundamental es que hay varios días para pensar qué hacer ante el conjunto de las barras y las estrellas. El choque de cuartos de final es el próximo domingo a las 5 p.m., en Minneapolis, Minnesota.

Calvo también destacó el trabajo del equipo en funciones defensivas frente a los aztecas.

“Tuvimos un buen orden defensivo y México te obliga a eso, porque sabe cómo tira al rival, pero por periodos nosotros también lo hicimos con ellos. Defensivamente estuvimos sólidos, y ahora a replicar esto contra Estados Unidos. Tenemos que meterle para pasar a la siguiente ronda”, destacó Calvo.