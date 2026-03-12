Puro Deporte

Finalissima: España busca llevar el partido al Santiago Bernabéu y Argentina rechaza ceder la sede

La Finalissima entre Argentina y España enfrenta un nuevo obstáculo tras descartarse Catar como sede

Por La Nación / Argentina / GDA
Selecciones nacionales de Argentina y España posan con sus trofeos de la Copa América y la Eurocopa 2024; disputarán la Finalissima en 2026, posiblemente en Estados Unidos, antes del Mundial.
El Santiago Bernabéu surge como sede de la Finalissima, pero la federación argentina considera que jugar en España implicaría ceder la localía. (AFP/AFP)







