Finalissima: España busca llevar el partido al Santiago Bernabéu y Argentina rechaza ceder la sede

El Santiago Bernabéu surge como sede de la Finalissima, pero la federación argentina considera que jugar en España implicaría ceder la localía.

La Finalissima entre Argentina y España aún no tiene estadio confirmado. Sin embargo, varios medios españoles como el AS y El País informaron que el partido podría disputarse en el Santiago Bernabéu de Madrid el próximo 27 de marzo.

Ni UEFA ni Conmebol confirmaron de forma oficial esa posibilidad. Aun así, reportes desde España señalan que la capital española gana fuerza como sede tras descartarse el estadio Lusail de Catar.

El plan original contemplaba jugar en ese escenario. Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Catar suspendió las competiciones en el país debido a la inestabilidad provocada por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Argentina no acepta jugar en España

Fuentes cercanas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) indicaron que la entidad no acepta a España como sede del encuentro.

La postura de la federación argentina responde a un motivo claro. Considera que disputar el partido en territorio español implicaría ceder la localía ante su rival.

A pesar de esa resistencia, el encuentro tiene altas probabilidades de disputarse en Europa. La fecha está cercana y la mayoría de futbolistas de ambas selecciones compiten en ligas del continente.

Otras sedes que se analizaron

Antes de que Madrid tomara fuerza, las autoridades evaluaron varias ciudades.

Entre las alternativas aparecieron Roma, París y Lisboa. También surgieron opciones fuera de Europa como Miami.

Portugal y Marruecos también entraron en la discusión. Ambos países serán coorganizadores del Mundial 2030 junto con España.

No obstante, desde el entorno de Conmebol interpretan la posibilidad de Madrid como una estrategia impulsada por UEFA, organismo que siempre consideró jugar el partido en Europa como la opción principal.

Además, España ya tiene acuerdos logísticos vinculados a eventos internacionales. La organización de la Supercopa de España en Doha facilitaría ajustes contractuales si la Finalissima se traslada desde Catar hacia territorio español.

La caída del plan original en Lusail obligó a las autoridades del fútbol internacional a buscar rápidamente un nuevo estadio.

En los últimos días también aparecieron Miami y Londres como posibles sedes. Sin embargo, ambas opciones perdieron fuerza con el paso de las negociaciones.

Según medios españoles, el Santiago Bernabéu reúne varias ventajas. El estadio cuenta con infraestructura moderna, gran capacidad y una ubicación estratégica para futbolistas que juegan en clubes europeos.

Un partido entre campeones continentales

La Finalissima enfrenta a los campeones de Sudamérica y Europa en un partido único.

El torneo es heredero de la antigua Copa Artemio Franchi. UEFA y Conmebol relanzaron el certamen tras firmar una alianza institucional.

La última edición se disputó en 2022 en el estadio Wembley de Londres. En ese partido, Argentina venció a Italia por 3 a 0.

En esta edición, la selección argentina llegará como vigente campeona de la Finalissima.

España afrontará el duelo tras consolidarse como una de las selecciones más dominantes del fútbol europeo. Ambos equipos ocupan posiciones destacadas en el ranking FIFA, con el conjunto español en el primer lugar.

El posible partido en Madrid implicaría un operativo especial.

Ese mismo día también está programado el encuentro entre Marruecos y Ecuador en el estadio Metropolitano.

Según el diario As, la capital española tiene capacidad para recibir ambos eventos. Sin embargo, las autoridades deben coordinar las medidas de seguridad y el despliegue policial.

El Santiago Bernabéu ya fue sede de un partido organizado de forma imprevista. En 2018 albergó la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors tras los incidentes registrados en Buenos Aires.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.