Filtran audio de Gerard Piqué llorando frente a jueza en plena audiencia

Gerard Piqué se derrumbó el pasado 14 de marzo, cuando acudió al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, al ser investigado por su condición de comisionista del acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la agencia saudí SELA para que la Supercopa de España se disputara en los próximos años en Arabia Saudita.

El exfutbolista contestó durante más de dos horas las preguntas de la jueza Delia Rodrigo, así como a las de la fiscal y su abogado defensor. Finalizado el interrogatorio, él pidió permiso para decir algo más. Y explotó, bañado en lágrimas. Piqué se desahogo, soltó todo lo que llevaba por dentro y ese audio se filtró.

“Es muy frustrante, llevamos tres años en este caso, de verdad creo que hemos aportado un valor incalculable a la Federación Española de Fútbol, el contrato más grande la historia de la Federación. Entiendo que en España la gente lo puede ver de una u otra manera el tema de Arabia Saudita y ahí no quiero entrar, que llevamos tres años.

”A nivel de la prensa de todo este proceso, no se imaginan lo que afecta el salir tu nombre constantemente en algo que en cualquier otro país del mundo y no quiero ponerme medallas, pero es que te pondrían medallas, es una portación de valor muy grande y me sorprende que al día de hoy, tres años después, se siga día tras día filtrando cosas en este procedimiento que yo creo que es una falta de respeto”, afirmó Gerard Piqué entre lágrimas.

Recriminó que si se aportan diferentes documentos, se filtran muy rápido y dijo que lo más quiere es que esto se acabe lo antes posible. Al pronunciar eso, se le cortó la voz de nuevo, tomó un suspiro y manifestó que nadie va a pagar el daño reputacional a su imagen.

¿Por qué Gerard Piqué imputado?

Según recopila el sitio Infobae, Gerard Piqué fue citado a declarar como investigado debido a que la jueza observó indicios por la comisión en una operación que podría ser un delito. La empresa de Piqué, Kosmos, funcionó como intermediario en la negociación entre la RFEF y Sela, la empresa saudí que organiza el torneo, por lo que recibió 4 millones de euros anuales.

“Esta cifra se une a 20 millones que ingresó por cada edición la Federación, de manera que se trató de un negocio muy lucrativo e interesante para las distintas partes implicadas. Piqué trata de demostrar que esta mediación es un trabajo legal y acorde en el dinero recibido por ello.

”Este juicio comenzó cuando un extrabajador de la RFEF, Abel Martín García, denunció haber sido despedido por clasificar en el canal de denuncias” informaciones de la prensa que señalaban “posibles irregularidades con el tema de la Supercopa”. Piqué presentó una serie de facturas para demostrar su inocencia, pero tendrá que esperar a la valoración de la Justicia”, se lee en Infobae.