FIFA vuelve a investigar a presidente de Fepafut por decirle ‘gorda’ a jugadora muy querida en Alajuelense

La FIFA dio a conocer este martes 12 de agosto que su Comisión Disciplinaria inició un procedimiento contra Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), luego de cometer una falta grave, al incurrir en “lenguaje indebido” contra una jugadora muy querida en Liga Deportiva Alajuelense.

Arias había sido inhabilitado por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses, castigo que corría hasta el 14 de julio de 2025.

Sin embargo, surgió un nuevo inconveniente con relación a este caso. El procedimiento actual se puso en marcha porque detectaron un posible incumplimiento del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA por parte de Arias, al supuestamente no respetar la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA.

¿Qué fue lo que pasó? En enero de 2025, el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA dio a conocer que el jerarca de la Fepafut quedaba inhabilitado para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol durante seis meses.

Eso por haber incumplido los apartados 1 y 2 del artículo 24 (Protección de la integridad física y mental) del Código de Ética de la FIFA, a causa de sus comentarios despectivos contra futbolistas de la Selección Nacional.

Aunque la FIFA no menciona el nombre de la jugadora criticada por el jerarca de la Fepafut, resulta bien conocido que en marzo de 2023, Arias llamó “gorda” a Marta Cox después de que la futbolista que dejó huella en Liga Deportiva Alajuelense cuestionó la liga femenina panameña.

Eso se dio tras la eliminación de la selección canalera en la Copa Oro, donde Panamá perdió sus tres partidos de la fase de grupos.

“Marta Cox se detuvo para hablar de nuestra liga, ella está fuera forma, está gorda, no podía moverse en el campo”, declaró Arias en aquel entonces a un medio local. Palabras despectivas que resultaron chocantes y que no fueron bien vistas por nadie, incluida la FIFA.

Tras el anuncio de la sanción, el propio Manuel Arias reconoció los hechos en otro comunicado subido en sus redes sociales y calificó como “muy desafortunado” el lenguaje ofensivo que utilizó contra la futbolista.

“Soy consciente del grave error cometido (...) acepto la sanción como tal, seguiré reflexionando sobre la ocurrido”, comentó Manuel Arias en ese momento.

La gran duda que hoy tiene la FIFA es si él cumplió o no con el castigo. Eso es lo que está investigando, y que podría acarrearle otra sanción.

