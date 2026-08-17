Fidel Escobar sigue sin aparecer en Saprissa: Erick Lonis revela si se va, se queda o está listo para jugar

Fidel Escobar regresó del Mundial 2026, donde jugó con Panamá, y no ha participado con Saprissa. Aquí, en un partido ante Herediano de torneos anteriores.

Fidel Escobar, defensor panameño de Saprissa, tiene tres meses sin jugar con los morados. Los tibaseños han disputado siete partidos y el zaguero continúa sin aparecer.

La última vez que Fidel jugó con los tibaseños fue el 16 de mayo de este año, en la final del Clausura contra Herediano, cetro que se dejaron los florenses.

El 24 de mayo, Fidel se unió a la Selección de Panamá, que se preparaba para disputar el Mundial 2026. El defensor estuvo en la Copa del Mundo, donde solo jugó el tercer partido: actuó los 90 minutos en la derrota 2-0 contra Inglaterra.

A finales del mes pasado, el departamento de prensa de Saprissa informó que Fidel presentaba dolencias musculares.

Pero ¿qué ha pasado con el defensor? Erick Lonis, encargado del tema deportivo en el club, reconoció que Escobar tenía ofertas para salir de la institución.

“Vamos a esperar, todavía hay tiempo y muchas veces es cosa del jugador y de su representante. Nosotros esperamos que sea algo positivo para Saprissa”, le dijo Lonis a La Nación hace 22 días.

Desde ese momento hasta ahora, ¿hay algo nuevo con Fidel? ¿Se va, se queda o puede jugar con el equipo?

“Fidel está bien. Nosotros hemos tenido el cuidado, como lo hemos hecho con él durante el último semestre. Está entrenando bien y es parte del proceso que hacemos con los jugadores: no apresurarlos ni presionarlos. Afortunadamente, hemos tenido jugadores que andan bien y esperamos tenerlo pronto”, afirmó Lonis, quien agregó que no descarta una posible venta de Fidel.

“Todavía no se cierra la ventana de contrataciones; podría darse algo”, señaló Lonis este lunes.

En enero, Escobar fue sometido a una cirugía debido a una hernia en la espalda.

“Ante algunas consultas recibidas, les informamos que, efectivamente, Fidel Escobar será sometido a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar. Este es un procedimiento mínimamente invasivo, cuyo tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente dos semanas, después del cual se espera que Fidel regrese a la competencia sin problemas”, informó Saprissa en ese momento.

Tras esa cirugía, Escobar regresó a jugar a mediados de abril y hasta anotó en la final de la Supercopa contra Sporting.

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