Puro Deporte

Fidel Escobar sigue sin aparecer en Saprissa: Erick Lonis revela si se va, se queda o está listo para jugar

El defensa panameño tiene tres meses sin jugar con los morados

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Por Milton Montenegro
24/01/2024/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Deportivo Saprissa por la jornada 4 del torneo clausura de la copa Promerica en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara de Heredia / Foto John Durán
Fidel Escobar regresó del Mundial 2026, donde jugó con Panamá, y no ha participado con Saprissa. Aquí, en un partido ante Herediano de torneos anteriores. (JOHN DURAN)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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