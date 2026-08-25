Fidel Escobar jugó este año más con Panamá que con Saprissa: lleva más de tres meses sin actuar

Fidel Escobar sigue con una contractura y no viajó con Saprissa a Honduras para enfrentar el próximo jueves al Olimpia. Aquí, en un partido de abril pasado.

Fidel Escobar sigue sin aparecer en Saprissa y no estará en el juego del próximo jueves contra Olimpia de Honduras, por la Copa Centroamericana de Concacaf.

El defensa panameño no fue incluido en la lista de jugadores que viajaron a territorio catracho, algo que no es de extrañar. Lo que sí puede sorprender es que suma tres meses y una semana sin jugar con los morados.

La última vez que Escobar actuó con los tibaseños fue el 17 de mayo de este año, en la final del torneo anterior, que Saprissa perdió 2-0 contra Herediano.

Este año, Fidel regresó a la acción con los tibaseños a mediados de abril, cuando jugó solo ocho minutos en el choque que Liberia le ganó 2-1, de visita, a Saprissa.

El aporte del zaguero canalero con Saprissa en este 2026 es casi mínimo, porque solo ha estado en seis de los 36 encuentros que ha disputado el plantel.

Esto quiere decir que Fidel ha participado en el 16,6% de los juegos de Saprissa; uno de cada seis de los compromisos disputados.

En diciembre del año anterior, Escobar tuvo un problema en la espalda, fue operado de una hernia y volvió a la actividad a mediados de abril de este año.

En un lapso de mes y medio jugó los seis encuentros, hasta que el 24 de mayo se marchó a la concentración de la selección de Panamá, que disputó el Mundial 2026.

Estuvo un mes con el conjunto de su país y, desde que regresó, no ha jugado ni un minuto con Saprissa, ni en el campeonato nacional ni en la Copa Centroamericana de Concacaf. Es más, en ese periodo con Panamá casi igualó la cantidad de encuentros que ha jugado este año con los morados.

Con Panamá jugó cuatro partidos, incluidos los 90 minutos del último juego que disputó en el Mundial, en la derrota 2-0 ante Inglaterra.

Fidel estuvo en los amistosos frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, lo que quiere decir que Escobar participó en el 66,6% de los partidos que Panamá jugó este año.

Esto quiere decir que su presencia con Panamá supera en 50 puntos porcentuales su participación con Saprissa. Con el equipo de su país disputó cuatro partidos de seis.

Claro, de los cuatro encuentros con los panameños, solo en uno estuvo los 90 minutos; en los otros jugó 65, 27 y 12 minutos.

Desde finales del mes pasado, Saprissa reportó que Escobar presenta dolencias musculares. La Nación conoce que el jugador se queja de una contractura.

Además, el zaguero se plantea la posibilidad de salir del club e incluso Saprissa está abierto a escuchar ofertas por él.

“Vamos a esperar, todavía hay tiempo y muchas veces es cosa del jugador y de su representante. Nosotros esperamos que sea algo positivo para Saprissa”, dijo Lonis cuando, el 24 del mes anterior, este medio le preguntó si Fidel Escobar dejará el plantel.

La posible salida de Fidel depende de lo que se presente y de que sea atractivo para él y para la institución.

“Depende de las condiciones en que él quiera estar; tiene 31 años, quiere aprovechar la oportunidad del Mundial y no lo culpo. Puede ganar más plata”, agregó Erick Lonis.

Fidel Escobar tiene tres años en Saprissa y finaliza contrato en diciembre. Este año casi no ha jugado y se quiere marchar.

Juegos de Saprissa

Clausura 2026 22

Torneo de Copa 5

Apertura 2026 5

Copa Centroamericana 3

Recopa 1

Fidel Escobar estuvo en 6 de esos 36 compromisos, todos en el primer semestre.

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